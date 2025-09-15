¡Dame tu fuerza, Pegaso! Los Caballeros del Zodiaco llegan a streaming completamente gratis para revivir el anime clásico de 'Saint Seiya' desde el principio

Últimamente en Pluto TV están que arden y no paran de darnos alegrías a los fans de los animes más "vintage". El mes pasado nos sorprendieron recuperando las primeras temporadas de 'Lupin III' con su propio canal en exclusiva, y a principios de mes se marcaron un nuevo tanto con las primeras aventuras de 'Dragon Ball' en la serie clásica de 'Dragon Ball'.

Ahora le toca en turno a los Caballeros del Zodiaco de 'Saint Seiya', que tienen su propio canal en la plataforma para ver la serie desde el principio

Con todo el poder del Cosmos

A partir de este 15 de septiembre podremos seguir 'Saint Seiya' (que en su momento se conoció en España como 'Los Caballeros del Zodiaco') a través de Pluto TV. La serie se emitirá durante las 24 horas del día, gratis y con doblaje en castellano.

Esta es la serie original estrenada en 1986 de la mano de Toei Animation y que en su momento constó de 114 episodios, que cubriría hasta la Saga de Poseidón y nos dejó con la historia colgando durante casi dos décadas. Después vendría la Saga de Hades para continuar la historia, aunque por desgracia no está disponible en streaming en estos momentos.

Aún así, es una oportunidad de oro para poder disfrutar de una de las series de anime más míticas de la historia, y que influyó en todos los animes shonen de acción posteriores marcando un antes y un después. Y es que 'Saint Seiya' llevaba mucho tiempo desaparecida del mundo del streaming antes de que AnimeBox la recuperase, pero si encima podemos disfrutarla gratis y en bucle pues mejor que mejor.

'Saint Seiya' sigue a un grupo de adolescentes que llevan toda su vida entrenando para cumplir una misión muy especial: proteger a Saori Kido, la reencarnación de la diosa griega Atenea. Liderados por Seiya, el Caballero de Pegaso, se enfrentan a las fuerzas del mal que buscan dominar la Tierra a golpe de poderes cósmicos.

