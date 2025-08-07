Isao Takahata y Hayao Miyazaki dirigieron el anime clásico de 'Lupin III', y ahora lo vamos a poder ver en streaming, en castellano y completamente gratis

Antes de fundar Studio Ghibli, Isao Takahata y Hayao Miyazaki dieron el callo de lo lindo trabajando en series de anime para televisión. Y entre todos los animes clásicos de esta época que nos dejaron como 'Heidi', 'Ana de las Tejas Verdes' o 'Sherlock Holmes', no puede faltar 'Lupin III', la primera serie en la que Miyazaki participó como co-director junto a Takahata.

Ha sido usted desvalijado por Lupin III

El anime de 'Lupin III' se estrenó en 1971 y contó con apenas 23 episodios. Con el tiempo la serie se hizo popular y la secuela no se hizo de rogar con lo que la Parte 2 llegó en 1977 con un total de 155 capítulos y la Parte 3 en 1984 con 50 capítulos. A partir de ahí, Lupin ha tenido una franquicia tremenda con más series, decenas de películas, especiales para televisión y numerosos crossovers... Y que incluso estrena nueva película este mismo año.

Por desgracia, estas series clásicas andan muy desaparecidas y poco accesibles, así que Pluto TV se ha marcado un tanto tremendo confirmando su fichaje. La plataforma ha confirmado mediante un comunicado de prensa que a partir de este 8 de agosto Pluto TV ha creado un canal dedicado 'Lupin III'.

Las tres temporadas del anime (más de 200 episodios) estarán disponible en su propio canal que emitirá los capítulos de 'Lupin III' durante las 24 horas del día. Por ahora no sabemos cuánto tiempo estarán disponibles ni si en el futuro podemos esperar que fichen las siguientes series (como 'La aventura italiana'), pero es una noticia tremenda para los fans del anime clásico.

'Lupin III' adapta el manga del mismo nombre de Monkey Punch, y sigue al nieto del famoso ladrón Arsène Lupin. Junto con un pistolero, un samurai y una "femme fatale", Lupin va de golpe en golpe para mantener vivo el legado de su abuelo, aunque sus fechorías han atraído la atención del inspector Zenigata de la Interpol.

