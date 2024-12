'Lupin III' regresa con su primera película 2D en casi 30 años. El ladrón de guante blanco revela el tráiler de su nuevo golpe y tiene una pinta espectacular

Monkey Punch empezó a publicar las aventuras de 'Lupin III' allá por 1971, y en realidad el ladrón de guante blanco nunca ha parado demasiado la maquinaria, entre miniseries, películas y crossovers con otros animes.

En 2019 nos llegó 'Lupin III: The First', que presentaba la primera película en CGI de la franquicia. Pero después del experimento (que ojo, salió de maravilla y nos dejó una película divertidísima), parece que es hora de volver a la animación de toda la vida.

Tras 30 años, ya tocaba

Por ahora lo nuevo del anime no tiene un título concreto más allá de 'LUPIN THE IIIRD THE MOVIE', aunque esperemos que en los próximos meses llegue un buen subtítulo que describa un poco mejor la trama. La nueva película de 'Lupin III' está prevista para estrenarse en Japón en 2025 y nos ha dejado un primer tráiler que pinta tremendo.

Este proyecto supone la primera película para cines de 'Lupin III' en solitario y en animación tradicional desde 1996, cuando se estrenó 'Lupin III: Vivo o muerto'. En este tiempo se han estrenado varios especiales para televisión, el crossover con 'Detective Conan' y otros animes, y también las películas que continúan 'La mujer llamada Fujiko Mine'... Pero no una aventura clásica e independiente del ladrón.

Como director tendremos a Takeshi Koite, quien dirigió 'La tumba de Jigen', 'El rocío de sangre de Goemon Ishikawa' y 'La mentira de Fujiko', que ya tiene bastante rodaje con la franquicia de 'Lupin III' y también fue en su día director de 'Redline'.

Yuya Takahashi, otro veterano del anime que también escribió estás tres películas y las últimas series de Lupin III, está a cargo del guión. James Shimoji se encargará de la banda sonora y Katsuhito Ishii está acreditado como consultor creativo.

