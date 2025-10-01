Un torneo de artes marciales épico y la llegada de Piccolo. 'Dragon Ball' suma nuevos capítulos gratis en streaming para revivir la etapa más mítica del anime

En Pluto TV llegan una temporadita apostando por los animes clásicos y en septiembre nos trajeron un regalazo doble recuperando la serie original de 'Dragon Ball' y también las primeras sagas de 'Saint Seiya'.

Ahora bien, respecto a las aventuras de Goku solo se pudieron ver los primeros 82 capítulos de la serie, pero la plataforma ya ha confirmado que hay más anime por delante.

Seguimos la aventura

El pasado septiembre desde Pluto TV lanzaron su propio canal en exclusiva para ver 'Dragon Ball' gratis y las 24 horas del día. Y a partir de hoy, 1 de octubre, aterrizan en la plataforma nuevos episodios para terminar la saga del Ejército Red Ribbon y meternos en tres sagas más.

Mediante nota de prensa, desde la plataforma hay confirmado que se podrá disfrutar de toda la serie original de 'Dragon Ball' al completo. Así que empezamos con 22º Torneo de Artes Marciales, la saga del Rey Piccolo, uno de los villanos más recordados del anime, y terminamos con la saga de Piccolo Jr. (o el 23º Torneo de Artes Marciales).

Con esto tendríamos un total de 71 nuevos episodios por delante para cerrar toda esta primera gran etapa de 'Dragon Ball'. Después nos meteríamos de lleno en la era de 'Dragon Ball Z' y la llegada de los Saiyans, pero por ahora desde Pluto TV no han confirmado si próximamente llegarán más capítulos a la plataforma. Aunque mientras tanto tenemos anime de sobra para quemar y seguir recordando los inicios de Goku antes de convertirse en un gran guerrero cósmico.

