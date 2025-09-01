El primer anime de 'Dragon Ball' llega a streaming en castellano y completamente gratis para disfrutar de las primeras aventuras de Goku como un enano

Pluto TV ya lleva una buena temporada recuperando animes clásicos y hace nada dedicó un canal en exclusiva a las primeras series de 'Lupin III', que llevaban mucho tiempo desaparecidas. Ahora, si de lo que tenemos mono es de más 'Dragon Ball', mientras en algún momento vemos qué pasa con el regreso de 'Super' es el momento ideal para volver a los inicios de la historia de Goku.

A maratonear lo que se quiera

A partir de este 1 de septiembre, Pluto TV ha lanzado un canal en exclusiva dedicado a la serie clásica de 'Dragon Ball' a partir de las 21:00. Desde el servicio de streaming gratuito prometen emitir el anime en castellano y sin censura, con los capítulos emitiéndose continuamente en el canal.

En principio, en Pluto TV solo se podrán ver los primeros 82 capítulos de los 194 de la serie clásica estrenada en 1986. Esto es, los arcos desde el encuentro entre Goku y Bulma hasta el arco que les enfrenta contra el Ejército Red Ribbon.

Al igual que con el canal de 'One Piece', es un fichaje muy limitado por parte de Pluto TV, pero esperemos que en el futuro vayan llegando más capítulos hasta completar todo 'Dragon Ball', y que más adelante siga la serie con 'Dragon Ball Z'. Aunque es una oportunidad perfecta para disfrutar de la historia de Goku desde el principio, tanto si aún la teníamos pendiente como si queremos revivirla como cuando éramos criajos.

Eso sí, por ahora, si queremos seguir con la historia a partir del capítulo 83 ya tendremos que pasarnos al streaming de pago en AnimeBox, donde están disponibles el resto de series de la franquicia, desde 'Dragon Ball Z Kai' a 'Dragon Ball Daima'.

