El Super Saiyan 4 de 'Dragon Ball GT' iba a ser muy diferente: así era el diseño original que no ideó Akira Toriyama

Cuando terminó 'Dragon Ball Z', parece que el único que quería despedirse de Goku y compañía era Akira Toriyama. Pero como le pasó en su momento a Conan Doyle con su Sherlock Holmes, nadie quería dejar de exprimir el éxito de la franquicia y así surgió una nueva serie de anime: 'Dragon Ball GT'.

La calidad y la continuidad de la serie sigue siendo un debate abierto con el que todavía no nos ponemos de acuerdo hoy en día, y más desde que llegó 'Dragon Ball Super' reventando ciertos puntos del canon. Akira Toriyama tuvo poco que ver con el desarrollo de 'GT', y de hecho ni siquiera participó en uno de sus diseños más icónicos.

De morado a rojo

No podemos tener una nueva saga de 'Dragon Ball' si transformaciones nuevas, y la que nos trajo 'GT' fue la Super Saiyan 4. Este brutal estado rápidamente se convirtió en uno de los más poderosos de la serie y solo consiguieron alcanzarlo Goku, Vegeta, y la fusión de estos, Gogeta.

Aunque Toriyama se había encargado siempre de supervisar las transformaciones de los personajes, la Super Saiyan 4 fue cosa de Katsuyoshi Kakatsuru, un diseñador de personajes y animador que había colaborado anteriormente con Toriyama y era uno de los pesos pesados de la franquicia.

Aunque el diseño en sí no cambió tanto, lo que sí que terminó evolucionando de la paleta de colores. Lo más significativo es que originalmente la parte superior del cuerpo iba a tener un tono morado azulado, que finalmente se cambió a su característico rojo oscuro. Este cambio también afectó a los detalles en los ojos de los Saiyans, que parecían mucho más series y les daba un aspecto un poco "goth" con eyeliner morado.

Por desgracia para los fans de la fase Super Saiyan 4, no es muy probable que volvamos a verla en el futuro. Sobre todo porque no 'Dragon Ball Super' ha apostado por sus propias transformaciones que ya han dejado desfasados algunos de los estados más poderosos que teníamos anteriormente... Si no porque en esas sí que además ya llegado a meter mano Toriyama.