'Dragon Ball GT' es más canon de lo que pensábamos: la cronología oficial de 'Dragon Ball' también tiene en cuenta la despreciada serie de anime

Antes de la resurrección de 'Dragon Ball' con el manga de 'Dragon Ball Super' de Akira Toriyama y Toyotaro, durante muchísimo tiempo la continuación oficial de la historia fue 'Dragon Ball GT'. Con los años, 'Super' parece habérsela comido y pegado una patada fuera del canon en cuanto a secuelas, pero parece que quizás 'GT' no esté tan fuera del canon como creíamos.

Secuelas sobre secuelas

El anime original no partía de ningún manga y arrancaba 10 años después del final de 'Dragon Ball Z', con un nuevo grupo de protagonistas formado por un Goku que había vuelto a su aspecto de niño, y unos Trunks y Pan ya más crecidos. Aunque empezó con buen pie, según avanzó la serie la cosa fue decayendo y se ha convertido en el niño feo de la franquicia del que muchos no quieren acordarse.

Y sin embargo, sigue contando con un grupo de fans muy fieles y cada pocos tiempo vuelve el eterno debate sobre sí 'Dragon Ball GT' es oficial o no. Todavía no tenemos una respuesta segura del todo, pero lo cierto es que la serie de anime está incluida en la línea temporal oficial de 'Dragon Ball'.

Durante el evento de Budosai Tenkaichi de 2017 se mostró una guía completa con una línea temporal que comenzaba en con el primer anime de 'Dragon Ball', pasaba por 'Dragon Ball Z' y 'Dragon Ball Super' y también incluía los eventos de 'Dragon Ball GT'.

Shueisha's Official Dragon Ball Timeline Board covering Dragon Ball, Z, Super and GT.



The 2017 Budosai Tenkaichi event - A Dragon Ball History Exhibit. pic.twitter.com/ZBAr6zvAU6 — Dragon Ball GT Legacy (@DBGTLegacy) September 12, 2022

En teoría esa cronología oficial solo incluía el material canon para la franquicia, y efectivamente incluye información, diseños de personaje e incluso el logo de 'Dragon Ball GT'. No es la única vez que se está incluyendo la serie original en las cronologías, porque también ha aparecido en varias exposiciones y enciclopedias.

Muchos fans no consideran 'Dragon Ball GT' oficial porque Toriyama no estuvo involucrado en ella, pero lo cierto es que por ahora 'Dragon Ball Super' no la ha echado del canon del todo. Todavía queda bastante en la línea temporal para llegar a estos eventos, por lo que no tendríamos que descartar que durante la serie de manga en algún momento tengamos ciertos eventos que terminen de conectar las dos series.