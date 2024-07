"Se acabó". Ellen DeGeneres, después de la polémica, toma la decisión más tajante (y lógica) sobre su carrera

Durante un tiempo, Ellen DeGeneres tuvo Hollywood a sus pies. Su serie, 'Ellen', fue la primera en introducir abiertamente una relación lésbica, ganó 33 Emmys por su talk show, 'The Ellen DeGeneres Show', y presentó los Óscar, los Emmy y los Grammy. De hecho, su riqueza en 2024 ascendía a los 380 millones de dólares. Y sin embargo, en julio de 2020 todo se fue por la borda tras las acusaciones de sus trabajadores, que la acusaron de crear un ambiente tóxico en el set de rodaje. Ahora, la presentadora ha vuelto para dar explicaciones... por última vez.

Dejen a DeGeneres

A sus 66 años, Ellen se ha metido en un tour de stand-up titulado 'The last stand... up', y da lo que promete. Según Variety, en la parte de preguntas y respuestas en Santa Rosa, un fan le preguntó qué había para ella en el futuro: ¿Cine? ¿Broadway? Nada de eso: "Um, no. Esta es la última vez que vas a verme. Después de mi especial de Netflix, se acabó".

Es más, cuando otro fan le preguntó si volvería para hacer de Dory en una tercera 'Buscando a Nemo', su respuesta seguía siendo la misma: "No, me marcho, ¿te acuerdas?". Los que han podido ya ver el show (los demás tendremos que esperar a que se grabe y se edite para Netflix) dicen que DeGeneres aprovecha para hablar largo y tendido de las acusaciones de toxicidad en el set de su programa.

Dejad que os diga qué ha pasado conmigo desde la última vez que me visteis. Me acobardé. Ah, sí, y me echaron del show business por ser mala. Y yo puedo pedir mucho y ser impaciente y dura. Soy una mujer dura. Soy muchas cosas, pero no soy mala. Solía decir "No me importa lo que la gente diga de mí". Ahora me doy cuenta de que lo dije mientras era popular.

Han sido 46 años dedicados al espectáculo, desde que empezara haciendo monólogos a los veinte años. Y tampoco está mal que alguien decida colgar sus botas cuando sabe que es persona non grata. Habrá que ver, eso sí, si lo cumple. En Hollywood, al fin y al cabo, saben bastante de últimas veces que acaban convirtiéndose en renacimientos inesperados.

