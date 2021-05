"La cultura de hoy es una en la que no puedes aprender ni crecer": Ellen DeGeneres anuncia el fin de su programa tras 19 temporadas

Ellen Degeneres ha anunciado el fin de una era. La actriz, cómica y presentadora ha decidido cancelar 'Ellen DeGeneres Show' su propio magacín televisivo en la próxima temporada 19. Una decisión que llega un año después de las acusaciones vertidas por parte de trabajadores acusándola de crear un entorno de trabajo hostil.

Eso sí, a pesar de la polémica, Ellen asegura que esta decisión se tomó años ha. Concretamente el plan original era terminar tras la temporada 16 (2018/2019), pero por temas de compromiso con las cadenas afiliadas (es un programa sindicado, es decir, se emite por todo Estados Unidos a través de las cadenas locales) decidieron firmar por tres años, firma que expiraba con esta temporada 19 con su conclusión en 2022.

El fin de una era

La decisión final fue comunicada al equipo de 'The Ellen DeGeneres Show' ayer martes 11, cara a tener una entrevista en Oprah sobre ello mañana jueves 13. Una entrevista de la que no sabremos detalles, por lo que no estamos seguros si tocarán los temas más controvertidos alrededor de la carrera de la cómica. Entre ello, hasta qué punto ha influido ese retrato de ogro detrás de las cámaras que saltó a la palestra antes de la temporada 18.

En una entrevista a The Hollywood Reporter, Ellen asegura:

«Casi impacta al programa. Fue muy dañino para mí. En serio, mucho. Pero si terminase el programa por ello, no hubiera vuelto esta temporada. Así que no es por lo que estoy parando, pero fue duro porque estaba sentada en casa, era verano, y veo una historia en el que la gente tiene que tomar chicle antes de hablar conmigo y estoy como "Vale, esto es divertido". Entonces veo otra historia de alguna otra ridiculez y entonces simplemente no paró. Y yo no estaba trabajando, por lo que no tenía plataforma y no quería hablar de ello en [Twitter] y pensé que si simplemente no tocaba el tema, desaparecería porque era todo muy estúpido.»

«Me destruyó, de verdad. Mentiría si dijera que no», continuaría Ellen. Al hablar de la investigación llevada a cabo, que terminó con una pequeña depuración de puestos ejecutivos, declara:

«Hubo una investigación interna, obviamente, y aprendimos algunas cosas pero en esta cultura en la que vivimos nadie puede cometer errores. Y no quiero generalizar porque hay gente mala ahí fuera y esa gente no debería trabajar de nuevo pero, en general, la cultura de hoy es una en la que no puedes aprender ni crecer, lo que, como seres humanos es para lo que estamos. Y veo a la gente mirando en plan "No te importa [lo que le pasa] a la gente" Me preocupa tremendamente. Me rompió el corazón cuando supe que la gente de aquí tuvo algo que no fue una fantástica experiencia, que la gente sufrió de alguna manera.»

Sobre el futuro inmediato para Ellen DeGeneres, este es una incógnita. Más allá de que su programa ha dejado de ser un desafío para ella, la cómica no aclara si volverá a los escenarios para sus monólogos o a la televisión con alguna sitcom. Lo que deja son casi veinte años siendo una de las grandes referencias de los talk show actuales.

«Soy una persona creativa, y cuando lo eres necesitas ser constantemente retada, eso es por lo que decidí presentar los Óscar o por lo que decidí volver a los monólogos cuando no pensé que lo haría. Solo necesitaba algo para retarme. Y por muy genial que sea este programa y por muy divertido que sea, ya no es un desafío. Necesito algo nuevo que me rete»