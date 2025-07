"Lo tiene todo". Tom Hardy asegura que esta aclamada película bélica es la mejor de la historia del cine

El cine bélico nos ha dado multitud de grandes películas a lo largo de la historia del cine, por lo que es normal que cada espectador tenga un título que sitúa por encima del resto. Ahora me gustaría recordaros que el actor Tom Hardy no tuvo problemas a la hora de elegir cuál es la película de guerra que considera la mejor de la historia del cine: 'Platoon' (1986).

"Con la excepción de Charlie Sheen... todos los demás actores están geniales"

La aclamada cinta dirigida por Oliver Stone no es precisamente desconocida, ya que arrasó en taquilla (solamente en Estados Unidos recaudó 137 millones de dólares cuando su presupuesto fue de apenas 6 millones) y además ganó 4 Oscars, incluyendo el de mejor película. No es difícil entender que este clásico bélico tenga muchos fans y que Hardy se encuentre entre ellos.

Platoon

Eso sí, el protagonista de 'Dunkerque' o 'Estragos' siempre ha defendido que es muy difícil tener una lista definitiva de películas favoritas y ha mencionado a directores como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Sidney Lumet, los Hermanos Coen, Terry Gilliam o Gaspar Noé entre sus predilectos. Sin embargo, para Tom Hardy, 'Platoon' está por encima del resto de películas que ha visto y lo explica así:

"Creo que el final es realmente elegante. Me pareció una película maravillosamente hecha. Y con la excepción, por desgracia, de Charlie Sheen... todos los demás actores de Platoon están geniales. Todos los actores y personajes que necesito como inglés están ahí. Para mí, todos los acentos, clases, credos, colores y religiones están ahí, así que es un libro de estudio. Era algo que tenía una muestra de todo Estados Unidos, desde la clase trabajadora hasta la clase alta. Lo tiene todo."

No deja de ser curioso que destaque negativamente algo de su película favorita, y que ataque a un compañero de profesión como Sheen, pero Hardy suele ser bastante sincero en sus declaraciones y seguramente no mantiene una buena relación con la estrella de 'Dos hombres y medio'. Por otro lado, el británico también señala algo que nunca escucharemos a muchos actores de Hollywood: "A mí también me encantan las películas de serie B. De hecho, me inspiro mucho en la televisión nocturna. Parece que la gente culta no las ve".

Las películas favoritas de Tom Hardy

La Haine (Mathieu Kassovitz, 1985)

Platoon (Oliver Stone, 1986)

The Big Lebowski (Coen brothers, 1998)

The Princess Bride (Rob Reiner, 1987)

Dog Day Afternoon (Sidney Lumet, 1975)

Time Bandits (Terry Gilliam, 1981)

Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)

Irréversible (Gaspar Noé, 2002)

Bringing Out the Dead (Martin Scorsese, 1999)

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Miloš Forman, 1975)

Fever (Alex Winter, 1999)

The Piano (Jane Campion, 1993)

Man Bites Dog (Rémy Belvaux, Benoît Poelvoorde, André Bonzel, 1992)

Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

Amadeus (Miloš Forman, 1984)

Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992)

