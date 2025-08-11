La serie que ha cautivado a Arturo Pérez-Reverte con su impresionante reparto: "Diez capítulos que se me han hecho cortos"

Además de tomar el sol en la playa o refrescarse en la piscina, el verano también es una época perfecta para disfrutar de una buena serie a salvo del calor asfixiante. Es el caso de Arturo Pérez-Reverte, que como muchos seriéfilos también encuentra refugio y otra manera de descansar devorando un episodio tras otro. La última serie que ha visto ha sido 'Tierra de mafiosos', que aunque quizá no haya sido de las más comentadas, sí que es de las ficciones ideales para maratonear.

El autor de títulos tan emblemáticos como 'El capitán Alatriste' o 'La isla de la mujer dormida', ha compartido en redes sociales que ha habido una serie que ha captado por completo su atención este verano. Y sus recomendaciones se suelen tener en cuenta, especialmente sabiendo que pocas veces se pronuncia sobre una producción televisiva con tal entusiasmo.

La serie en cuestión es un thriller criminal cuyo título original es 'MobLand' y que se estrenó en SkyShowtime a principios de junio de este año. Y la razón por la que ha cautivado a Pérez-Reverte está principalmente en las actuaciones de sus protagonistas.

La ficción destaca especialmente por el trabajo de Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, figuras que aportan intensidad y complejidad a una trama marcada por la violencia y la lealtad familiar. Además, está escrita por Ronan Bennett y cuenta entre los directores de sus capítulos con Guy Ritchie, Anthony Byrne, Lawrence Gough y Daniel Syrkin.

Maratón de intensidad y realismo

A lo largo de sus diez episodios, la serie cuenta cómo el poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas.

Atrapado en este fuego cruzado se encuentra Harry Da Souza (Tom Hardy), un "arreglador" callejero tan peligroso como apuesto, que sabe muy bien dónde están las lealtades cuando chocan fuerzas opuestas. Cuando el reino se enfrenta al reino, las líneas se cruzan y la única salvación es una garantía de vida o muerte: la familia por encima de todo.

Lo cierto es que la serie ha destacado entre los mejores estrenos del año, pero Pérez-Reverte se ha animado a recomendarla y seguir generando conversación alrededor de ella a través de un post:

"Anoche terminé de ver la primera temporada de 'Tierra de mafiosos' (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos".

Y lo cierto es que no se equivoca, porque 'Tierra de mafiosos' no es solo un thriller más de enfrentamientos y una crítica al poder, sino una serie que profundiza en sus personajes y conflictos. Además, no cae en clichés, presentando un relato crudo y verosímil que engancha y una mezcla estupenda de acción y desarrollo emocional.

En Espinof | Todas las películas de Guy Ritchie, de peor a mejor

En Espinof | "Lo tiene todo". Tom Hardy asegura que esta aclamada película bélica es la mejor de la historia del cine