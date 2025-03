Primero nos dio 'Al filo del mañana', pero ahora esta novela de ciencia ficción salta al anime con una explosión de color y plantas carnívoras gigantes

'All You Need Is Kill' de Hiroshi Sakurazaka ha dado muchas vueltas. Primero surgió como una novela ligera, ha tenido su versión en manga de la mano de Ryosuke Takeuchi y Takeshi Obata... Y seguramente nos suene más porque tuvo su propia película de Hollywood protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt con 'Al filo del mañana'.

Pero la novela de ciencia ficción aún tiene mucho potencial para adaptaciones, y para completar la quiniela ahora lo que le faltaba a 'All You Need Is Kill' era un anime. Y la verdad es que el primer vistazo pone los dientes largos.

Lo mismo, pero no

En este caso 'All You Need Is Kill' salta al anime con una película producida por Warner Bros. Japan y animada desde Studio 4ºC, el estudio detrás de 'Los niños del mar' y 'Phoenix: Eden17'.

Como director tendremos a Kenichiro Akimoto, que fue director de episodios en 'Fortune Favors Lady Nikuko' y director de arte en 'Poupelle of Chimney Town' y ahora se estrena con un largometraje.

Por ahora no se ha confirmado una fecha de estreno estimada pero el primer tráiler de 'All You Need Is Kill' ya tiene una pinta tremenda y un estilo visual curiosísimo, casi más cercano a animación europea que a un estilo de anime más convencional. Además del primer tráiler también se ha dejado ver un póster para anunciar el proyecto en redes sociales, así que quizás en los próximos meses vayamos teniendo más detalles sobre el equipo creativo y el estreno.

La película de anime de 'All You Need Is Kill' seguirá la trama de la novela original, pero desde otro punto de vista diferente. La novela sigue a Keiji Kiriya, un recluta que se adentra en el campo de batalla tras la invasión de los alienígenas Mimics. Keiji muere una y otra vez, renaciendo cada mañana para volver a luchar, pero en su interacción 158 recibe un extraño mensaje de otra soldado.

