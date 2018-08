'(Des)encanto' tiene todos los ingredientes adecuados, pero no logra replicar la chispa de 'Futurama' o 'Los Simpson'

He de reconocer que tenía bastantes ganas de ver lo nuevo de Matt Groening, el creador de 'Los Simpson' y 'Futurama'. Sí, puede que la serie de la familia amarilla parezca no recuperarse de una eterna crisis creativa y que 'Futurama' no lograse terminar por todo lo alto, pero es uno de los productores más influyentes en televisión.

El próximo viernes 17 de agosto, Netflix estrenará '(Des)encanto' ('Disenchantment'), la nueva serie de animación de Groening, esta vez para la plataforma de pago y en clave de fantasía medieval. Diez episodios en donde viviremos las aventuras de Bean, Elfo y Luci.

'(Des)encanto' comienza con la historia de Bean, una joven princesa más preocupada por jugar a las cartas y beber licor que en ejercer sus "funciones reales". Sin embargo sus deseos de libertad se ven cada vez más arrinconados en los días previos a su boda concertada. Un matrimonio que procura que el pequeño reino de Dreamland perdure un poco más.

En estas se verá Bean cuando conocerá a Luci, un demonio personal que no necesitará demasiado esfuerzo para descalabrar los planes reales y hacer que Bean haga lo que le venga en gana. También se encontrará con Elfo, una criatura naíf y tontorrona que se ve desterrado de la tierra mágica.

Hay muchas cosas en '(Des)encanto' que recuerdan demasiado a la obra anterior. Desde el diseño estético de los personajes (Elfo es Bart Simpson con orejas puntiagudas) hasta ese planteamiento de las escenas y de las situaciones que nos es familiar a los seguidores de 'Los Simpson' y 'Futurama'.

Sin embargo, una vez superada la impresión inicial, se ve claramente que Groening quiere explorar, a través de su estilo reconocido e incluso con terrenos diferentes a la habitual parodia/sátira de temas actuales y universales.

El comienzo de '(Des)encanto' es bastante dubitativo. Algo que es muy normal en este tipo de ficciones, sobre todo cuando existe la idea de presentar toda la situación y premisa. Pero esto no quiere decir que no haya indicios de que la serie no tenga buenos elementos para su mejora.

Aquí es donde, personalmente, he notado que esta nueva serie animada se queda desde el primer minuto rezagada en cuestiones de historia y guion. Sobre todo si la comparamos con otras producciones similares. Estoy pensando en 'Star contra las fuerzas del mal' y las series menos adultas/gamberras de Boing, Clan y demás.

Si hay algo que se le pueda reprochar a Matt Groening es el no haberse adaptado a las nuevas tendencias en la animación occidental y al ritmo marcado, en gran medida, por Cartoon Network.

Por lo general, '(Des)encanto' reúne todo lo que se podría llamar la marca de Matt Groening. Todo lo que hizo especial tanto a 'Los Simpson' como a 'Futurama' (de hecho está David X. Cohen de productor) está ahí, pero falta afinar.