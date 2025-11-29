Michael B. Jordan confirma que 'Creed IV' llegará tarde o temprano y anuncia cambios en la serie 'Delphi'. "Veréis diferentes partes del CreedVerso"

Ya han pasado cerca de dos años y medio desde que Michael B. Jordan debutó en la dirección haciendo doblete frente a las cámaras con la electrizante 'Creed III'. Desde entonces, los spin-off de la saga 'Rocky' se han quedado en trilogía, pero como suele ocurrir con las franquicias —sobre todo las que reportan beneficios a los estudios responsables—, las aventuras de Adonis y compañía en el cuadrilátero están lejos de darse por terminadas.

No se acaban los guantazos

Durante una entrevista con Variety, Jordan ha dado pistas sobre una más que probable 'Creed IV' que se materializará tarde o temprano y para la que, según asegura, tiene material e ideas de sobra:

"Con el tiempo, definitivamente. Es una franquicia que ha sido muy generosa conmigo a lo grande. Me encanta MGM e Irwin Winkler y todo lo que tienen entre manos. Creo que aún queda algo más de historia que se puede exprimir ahí.

¿Quiero estar en el ring boxeando los próximos 15 años? No tanto. Pero creo que hay formas ingeniosas y personajes interesantes que hemos establecido y que quizá queramos ver hacia dónde van, junto con la introducción de otros nuevos que tengo en mente. Todavía podría dar un par de buenos golpes más dentro de la franquicia".

Ahora bien, siguiendo nuevamente con las tendencias de la industria, no es de extrañar que la IP vaya a dar también el salto a la pequeña pantalla con 'Delphi', una serie de televisión que, según trascendió hace unos siete meses, estaría centrada en los atletas del gimnasio de boxeo que aparece en los largometrajes. Nada más lejos de la realidad, porque parece que la gente de Amazon ha optado por dar un lavado de cara a la premisa y dejarlo todo en familia.

"Estamos haciendo un spin-off sobre la historia de Amara, la hija de Adonis, la serie de televisión que ha encargado Amazon. Así que vais a ver diferentes partes del Creed-verso, como yo lo llamo. Estas pequeñas IP van a mantener vivo el universo sin que dependa completamente de mí para llevarlo hasta la meta cada vez como boxeador. Yo estaré en paralelo".

Dicho queda. Tras el MonsterVerso y el WarrenVerso, tendremos un CreedVerso que, a la larga, no dependerá de Michael B. Jordan para mantener viva la llama y, con suerte, la audiencia y la taquilla de unos dramas deportivos que continúan casi tan frescos como el primer día.

