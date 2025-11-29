HOY SE HABLA DE

Michael B. Jordan confirma que 'Creed IV' llegará tarde o temprano y anuncia cambios en la serie 'Delphi'. "Veréis diferentes partes del CreedVerso"

Parece que tendremos spin-offs de 'Rocky' para rato

Movies 12042015 Creed Superjumbo
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4725 publicaciones de Víctor López G.

Ya han pasado cerca de dos años y medio desde que Michael B. Jordan debutó en la dirección haciendo doblete frente a las cámaras con la electrizante 'Creed III'. Desde entonces, los spin-off de la saga 'Rocky' se han quedado en trilogía, pero como suele ocurrir con las franquicias —sobre todo las que reportan beneficios a los estudios responsables—, las aventuras de Adonis y compañía en el cuadrilátero están lejos de darse por terminadas.

No se acaban los guantazos

Durante una entrevista con Variety, Jordan ha dado pistas sobre una más que probable 'Creed IV' que se materializará tarde o temprano y para la que, según asegura, tiene material e ideas de sobra:

"Con el tiempo, definitivamente. Es una franquicia que ha sido muy generosa conmigo a lo grande. Me encanta MGM e Irwin Winkler y todo lo que tienen entre manos. Creo que aún queda algo más de historia que se puede exprimir ahí.
¿Quiero estar en el ring boxeando los próximos 15 años? No tanto. Pero creo que hay formas ingeniosas y personajes interesantes que hemos establecido y que quizá queramos ver hacia dónde van, junto con la introducción de otros nuevos que tengo en mente. Todavía podría dar un par de buenos golpes más dentro de la franquicia".
Sylvester Stallone pone nota a las películas de la saga 'Rocky'. Tiene muy clara la mejor y ninguna piedad con la peor: "Un cero"
En Espinof
Sylvester Stallone pone nota a las películas de la saga 'Rocky'. Tiene muy clara la mejor y ninguna piedad con la peor: "Un cero"

Ahora bien, siguiendo nuevamente con las tendencias de la industria, no es de extrañar que la IP vaya a dar también el salto a la pequeña pantalla con 'Delphi', una serie de televisión que, según trascendió hace unos siete meses, estaría centrada en los atletas del gimnasio de boxeo que aparece en los largometrajes. Nada más lejos de la realidad, porque parece que la gente de Amazon ha optado por dar un lavado de cara a la premisa y dejarlo todo en familia. 

"Estamos haciendo un spin-off sobre la historia de Amara, la hija de Adonis, la serie de televisión que ha encargado Amazon. Así que vais a ver diferentes partes del Creed-verso, como yo lo llamo. Estas pequeñas IP van a mantener vivo el universo sin que dependa completamente de mí para llevarlo hasta la meta cada vez como boxeador. Yo estaré en paralelo".

Dicho queda. Tras el MonsterVerso y el WarrenVerso, tendremos un CreedVerso que, a la larga, no dependerá de Michael B. Jordan para mantener viva la llama y, con suerte, la audiencia y la taquilla de unos dramas deportivos que continúan casi tan frescos como el primer día.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025 

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios