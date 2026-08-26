Uno de los mejores animes románticos de Netflix está a punto de regresar. La temporada 2 de 'Blue Box' calienta motores con un tráiler cargadito de drama deportivo

Ya casi, casi estamos en tiempo de descuento de cara a la llegada de un nuevo trimestre cargado de anime. Algunos de los estrenos más importantes del año se está reservando para esta traca final de 2026, y entre ellos podemos esperar el regreso de 'Blue Box' ('Ao no Hako') con su segunda temporada.

Nueva rival a la vista

El manga de 'Blue Box' de Kouji Miura de hecho echó el cierre hace unos meses, pero en el campo del anime todavía nos queda mucho material por delante para adaptar y la segunda temporada está a la vuelta de la esquina. Igual que su predecesora, se podrá seguir semana a semana a través de Netflix y el primer capítulo aterriza el próximo 4 de octubre.

'Blue Box' promete ser uno de los estrenos más potentes de la temporada de anime de otoño, porque además la primera temporada ya tuvo una acogida buenísima gracias a su combinación de romance de instituto y anime de deportes. Antes de su final, era una de las series estrella de la revista Weekly Shonen Jump, y por ahora los adelantos de la segunda temporada vienen pisando fuerte.

Con el estreno cada vez más cerca se ha dejado ver un nuevo tráiler de la segunda temporada de 'Blue Box', y parece que va a poner gran parte del peso narrativo en Chinatsu. Ya nos avanzan la llegada de un nuevo personaje que va a poner las cosas patas arriba, y todo apunta a una antigua rival de Chinatsu que llega para comerle terreno en la pista.

Toca recordar que esta temporada de 'Blue Box' viene con algunos cambios bajo el brazo, y ahora Electric Circus el estudio al mando de la animación con Daisuke Sako como nuevo director. Aún así, por ahora los avances tienen buena pinta y parece que se ha mantenido el nivel de animación, ahora solo queda ver si esta nueva temporada es tan adictiva como la primera.

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