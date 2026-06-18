Protagonizó una de las tramas más tristes de 'The Pitt' y se va a presentar a los Emmys por su cuenta tras el desdén de HBO Max. No es la única

El engranaje de los premios es bastante complicado y en lo que falta menos de un mes para conocer las nominaciones para los Emmy 2026, los galardones reyes de la televisión, vamos sabiendo casos curiosos como el de Brittany Allen, quien probablemente protagonizó una de las tramas más tristes de esta pasada temporada 2 de 'The Pitt'.

La actriz encarnaba a Roxie, una mujer, madre y esposa, que llegaba al hospital con un cáncer muy avanzado. Pronto se vio que probablemente ya no saldría de ahí. Un papel relativamente pequeño pero con la suficiente importancia como para poder competir en los Emmy al menos en categoría de estrella invitada en una serie de drama. Sin embargo, desde HBO Max no tenían planes de incluirla en el pack de solicitudes para el drama médico.

«¡Llámame, HBO!» comenta la actriz hablando con Variety. Allen lamenta no solo que desde la plataforma no la hayan elegido para ir a los Emmy, también el hecho de que estén ignorando los intentos de ponerse en contacto. Entonces, Allen, ni corta ni perezosa, decidió presentarse por su cuenta y hacer campaña en su favor.

En la fosa de los Emmy

Si bien el procedimiento estándar es que sean los productores y la cadena los que decidan en qué categorías participar y qué individuos (desde actores a directores pasando por gente del cuerpo técnico), cubriendo ellos los gastos, existe la posibilidad de hacer la solicitud por cuenta y riesgo de un particular. Para eso, basta con pagar las tasas de entrada y la de proceso (225 dólares en total). Claro, para individuos está más limitado que para las productoras.

Como curiosidad, el arco de Allen originalmente estaba planteado para seis episodios. Sin embargo se decidió expandir a ocho, con esa octava aparición siendo la escena en que veríamos la muerte. Una escena que, de haberse emitido hubiera impedido que la actriz se pudiera presentar a la categoría de actriz invitada ya que superaba el 50 % de la temporada y la hubiera forzado a participar como actriz secundaria, donde ya no tendría cabida.

Así lo comenta Allen:

«Estaba esperando a ver si incluirían esa escena que habían rodado. Cuando vi que simplemente la habían hecho fallecer fuera de cámara, lo primero de todo, pensé que era una decisión creativa preciosa. Y entonces me abrió la puerta a ser elegible, lo que era, Dios mío, emocionante.»

Allen no es la única de la serie en presentarse a los Emmys por su cuenta. 'The Pitt' cuenta en esta campaña de los Emmy con candidaturas de 24 actores y actrices, de los cuales nada menos que quince vienen del estudio y otros nueve son autónomos.

En la lista de "independientes" nos encontramos a una mezcla de doctores y pacientes con Charles Baker y Lucas Iverson como actores secundarios; Allen, Ramona DuBarry, Irina Dubova, Ayesha Harris y Cathryn Dylan Ortiz como actrices invitadas; y Kevin Brief y Luke Tennie como actores invitados.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026