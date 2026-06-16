George Lucas reconoce que los aliens de 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal' fueron culpa totalmente suya. "Harrison y Steven no estaban al cien por cien"

Si viste en cine 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal', la cuarta entrega de las aventuras del arqueólogo que se estrenó 19 años después de 'La última cruzada', es muy probable que compartieras el mismo sentimiento que muchos de los que la vimos entonces: el de "Esto ya no es lo mismo". Por mucho que Steven Spielberg siguiera al mando, no fuimos pocos los que torcimos el morro al ver, efectivamente, a los extraterrestres. Tanto, que 18 años después aún seguimos hablando de ellos.

Hasta luego, Lucas

Aunque ya se insinuó en otras ocasiones, ahora ha quedado claro de quién fue la culpa de aquello: del mismísimo George Lucas. Eso es lo que él mismo ha explicado en Vulture: "Quería que fuera una especie de Guerra de los Mundos. Harrison dijo 'No voy a hacer otra película de ciencia-ficción', y Steven fijo 'No voy a hacer otra película de ciencia-ficción'. Y yo contesté 'Steven, esto es perfecto porque son los años 50, cuando todos hablaban de los platillos volantes', y él respondió 'No'".

Nadie estaba muy convencido, excepto el propio Lucas, que acabó convenciendo al director: "Hicimos cinco guiones, y al final Steve y yo llegamos a un acuerdo: 'Vale, ¿y si no son aliens, sino de otra dimensión?'". Y así es como se cometió uno de los mayores errores de toda la saga, algo que Kathleen Kennedy, presidenta de LucasFilm por aquel entonces, ha remarcado.

Acabaron haciendo lo que George quería, que probablemente era lo correcto. Pero Harrison y Steven no estaban a bordo al cien por cien. Por eso la película, de las cuatro que hizo Steven, es la más floja. Y por eso Harrison estaba tan profundamente dedicado a 'El Dial del Destino'. No quería que ese fuera el final.

Hasta el final, Spielberg estuvo negándose a sí mismo la realidad de lo que estaba haciendo, como afirma Lucas: "Steven rodó el último plano, donde se meten en una nave espacial y se van. Lo estaba racionalizando diciendo 'Bueno, están yendo a otra dimensión. Tienen que llegar de alguna manera'. Yo pensaba 'Parece un platillo volante'. Hizo una película de ciencia-ficción después, y Harrison hizo una de alienígenas". Al final, Lucas se salió con la suya, y todos perdimos por el camino.

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