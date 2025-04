Aquella vez que Mariví Bilbao y Kirsten Dunst compartieron descanso en los Óscar: "¿Qué gilipolleces te está diciendo esta porrera hija de puta?"

En 2005 y 2007, España consiguió una nominación casi consecutiva a mejor cortometraje en los Óscar gracias a dos de las piezas patrias más divertidas del siglo XXI: '7:35 de la mañana', de Nacho Vigalondo, y 'Éramos pocos', de Borja Cobeaga. Y en 2007, el director de Cabezón de la Sal asistió por segunda vez a la ceremonia, esta vez de la mano de su amigo y de la actriz principal de la película, la fantástica Mariví Bilbao, que por aquel entonces aún interpretaba a la icínica Marisa en 'Aquí no hay quien viva'. Y claro, con alguien tan único a tu lado solo pueden pasarte cosas increíbles.

¡Radio Patio con Kirsten Dunst!

En la última página del fabuloso libro 'Aquí no hay quien viva. Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad', un ensayo oral de los entresijos de la serie cómica más famosa de España recopilada por el periodista Javier P. Mar, se encuentra una anécdota de Vigalondo que encapsula a la perfección quién era Mariví Bilbao, la actriz que modeló a Marisa y que obligó a los Caballero a cambiar todo lo que sabían sobre su personaje para adecuarlo a su personalidad arrolladora.

En esta historia, Vigalondo recuerda que, en mitad de la gala de los Óscar, después de perder el premio, salió a un balconcito donde sale la gente a fumar, y allí se encontró de golpe con Kirsten Dunst (que no estaba nominada: aún faltaban 16 años para conseguirlo por 'El poder del perro'). Para no incomodarla trató de hacerse a un lado y de que no sintiese que él y Mariví Bilbao, que ya tenía el cigarro en la mano para variar, la estaban molestando. Lo que pasó después es, simplemente, magia.

Ella hizo un gesto muy cómico hacia nosotros, como agitando el cigarrillo y encogiendo los hombros, con actitud de "Aquí estamos, esto es lo que somos". Y entonces yo, movido por la confianza, le dije: "Bueno, el mejor momento de la noche". Y ella me respondió: "En realidad, vengo a los Óscar para estar aquí, en este balconcito, fumándome este pitillo. Todo lo demás es una excusa". Y en ese instante, Mariví Bilbao, a mi lado, me dijo: "¿Qué gilipolleces te está diciendo esta porrera hija de puta?". Y en ese momento no pude desear con más fuerza que Kirsten Dunst no entendiera el castellano.

Solo puedo recomendaros encarecidamente que si sois fans de 'Aquí no hay quien viva' os hagáis con el libro, porque hay cientos de anécdotas parecidas que os van a encantar. Hay que decir que en El País, Vigalondo recordó el incidente de otra manera en 2007, el día después de la ceremonia: en aquella versión, Stephen Frears estaba con ellos sentado en el banco, y Dunst les dijo "No importa, ahora os podéis fumar un porro, os podéis emborrachar", a lo que Bilbao, tras traducirle, respondió "Anda, mira. Pregúntale a ver si no ha desayunado bien y por eso dice gilipolleces". Sea cual sea la correcta, en ambas queda claro que ella era una simbiosis perfecta con Marisa. Eso, y que desde 2013 la echamos muchísimo de menos.

Imagen | Archivo RTVE

En Espinof | 'Aquí no hay quien viva' recicló el "casi lista y casi guapa" de otro conocido programa de José Luis Moreno

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más