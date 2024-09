'Aquí no hay quien viva' recicló el "casi lista y casi guapa" de otro conocido programa de José Luis Moreno

Si te digo "No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón" seguramente eres capaz de completar todo un minuto de una de las escenas más recordadas de la historia de la televisión española, la que acababa con el conocido "casi lista y casi guapa" de Fernando Tejero que durante años ha sido insignia de 'Aquí no hay quien viva'. Sin embargo, Twitter ha roto la burbuja de la genialidad de la serie: el diálogo ya se usó, tal cual y sin cambiar una coma, en las 'Matrimoniadas' de 'Noche de fiesta'.

Del montón bueno

Tiene sentido, al fin y al cabo: el programa también estaba producido por José Luis Moreno y guionizado por los hermanos Caballero, así que simplemente hicieron trasvase de un chiste del que ya no se acordaba nadie a su serie más conocida. Con ese episodio en emisión lineal consiguieron 6.649.000 televidentes con un 36,8% de share, y se ha convertido en un hito del humor patrio.

'Noche de fiesta' duró desde 1999 hasta 2004, y las 'Matrimoniadas' comenzaron en 2001. 'Aquí no hay quien viva' comenzó en 2003 y este episodio en particular se emitió en 2005, por lo que el chiste se puede considerar que ya estaba amortizado. No era, de todas maneras, la primera vez que los guiones de sus sketches se repetían con otros actores: después de 'Noche de fiesta' el vodevil continuó en 'La alfombra roja palace', en el que más de un teatrillo repetía diálogos y situaciones de los Caballero, que ni siquiera estaban implicados en el proyecto.

No han sido pocos los que han recordado en redes sociales que, al fin y al cabo, 'La que se avecina' también copia tramas de 'Aquí no hay quien viva', así que, al final, todo queda en casa: la factoría José Luis Moreno nunca ha dejado de producir y, al final, con poco tiempo para escribir los guiones, es inevitable repetirse a uno mismo. También es cierto que a la segunda dieron en el clavo: es imposible recordar esta escena en boca de otros personajes que no sean Belén y Emilio. Casi lista, casi guapa, casi original.

