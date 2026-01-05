El guionista de 'El caballero oscuro: La leyenda renace' explica el final de la película 13 años después de su estreno. "Fue nuestra primera idea

Ya han pasado 13 años desde que Christopher Nolan puso fin a su trilogía de Batman con la irregular 'El caballero oscuro: La leyenda renace'; un fin de fiesta que quedó lejos del nivel de su predecesora, que nos dejó una de las muertes más terribles a nivel interpretativo de los últimos tiempos y que, desde entonces, ha tenido al fandom especulando sobre su escena final, que muchos han incluido en la categoría de "Sueño de Antonio Resines".

Real como la vida misma

Pues bien, ha tenido que pasar más de una década para que el guionista David S. Goyer haya aclarado de una vez por todas que ese pasaje, en el que Alfred ve a Bruce y Selina en una terraza, no es una ensoñación en la que el mayordomo proyecta sus deseos para su protegido. De hecho, Wayne está vivo y coleando y todo lo que se ve es muy, pero que muy real.

Durante una conversación en el podcast Phase Hero, Goyer ha explicado así el nacimiento de una idea que, en última instancia, fue el germen de 'The Dark Knight Rises'.

"La intención es que fuese el final. Recuerdo que, después de que saliese El caballero oscuro, me llamó después de tres meses y dijo, '¿Quieres ir a comer?', y me di cuenta: 'Oh, está barajando la idea de hablar sobre otra película'. Recuerdo sentarnos durante la comida, y la primera idea que surgió fue esa última escena. Fue la primera idea y, después, ¡supimos que teníamos una película!".

El escriba continuo subrayando cómo la escena de marras redondea el arco del Hombre murciélago a través del punto de vista de Alfred y su preocupación.

"Alfred es su padre suplente. Se preocupa de que Bruce no vea otra vía de escape más allá del suicidio como Batman, muerte por Batman, ¿verdad? Y después está en ese momento, y ve ese gesto de afirmación, y se da cuenta de que Bruce ha escapado. Y pensamos, '¡Oh! ¡Es una historia que merece la pena contar!'".

