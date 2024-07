"No la soporto". La película de ciencia ficción que Gary Oldman se arrepiente de haber hecho (pese a que fue su mayor éxito en taquilla)

Gary Oldman es uno de los actores británicos más reputados de nuestro tiempo. Ganador del Óscar por su interpretación de Winston Churchill en 'El instante más oscuro', su carrera está repleta de papeles inolvidables. Sin embargo, hay unos cuantos de los que no se siente demasiado satisfecho, entre los cuales sorprende mucho que esté 'El quinto elemento'.

Y no es la única

En la película del francés Luc Besson, el actor británico da vida a Zorg, el gran villano de la función. Pese a que 'El quinto elemento' llegó a convertirse en su trabajo más taquillero -aunque le duró apenas unos meses, pues fue rápidamente destronada por 'Air Force One'-, Oldman no dudó en decir lo siguiente sobre ella en una entrevista concedida a Playboy: "Oh, no. No la soporto".

Que los fans de 'El quinto elemento' no se lo tomen como algo personal, pues Oldman también criticó 'Sid y Nancy' afirmando que no hizo un buen trabajo como Sid Vicious, tampoco le gustaba cómo salía en 'Ábrete de orejas' y afirmaba que no era la persona correcta para dar vida a Beethoven en 'Amor inmortal'. ¿Y qué dijo de dos papeles tan recordados como los que interpretó en 'El Caballero Oscuro' o la saga 'Harry Potter'? Pues que simplemente "era trabajo" -aunque años después daría gracias por haber podido salir en ellas-.

Años más tarde, Oldman confesó que solamente aceptó participar en 'El quinto elemento' como un favor a Luc Besson, director con el que había colaborado poco antes en la aclamada 'El profesional (León)' y que además le había ayudado trabajando como productor en 'Los golpes de la vida', su único trabajo como director:

"Estaba dirigiendo una película, y Luc Besson era uno de los productores y me había ayudado inicialmente a conseguir financiación. Estaba pagando mis deudas. Luc me llamó. Me dijo: 'Necesito que hagas una película'. No leí el guion, fue un favor."

Tan desconectado estuvo Oldman de 'El quinto elemento' que la parte del rodaje con actores arrancó en enero de 2006 y él no tuvo que grabar sus escenas a finales de mayo. No quedó nada satisfecho y desde entonces no ha vuelto a rodar película alguna a las órdenes de Besson.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las 8 mejores películas de Amazon Prime Video en 2024