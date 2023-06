'Ruby, aventuras de una Kraken adolescente' es una entrañable comedia con un fantástico mundo submarino, pero lo nuevo de DreamWorks peca de repetitivo

Ya ha llegado el veranito con un buen porrón de estrenos en cines, y si lo que buscamos son películas de animación este fin de semana sale del agua 'Ruby, aventuras de una Kraken adolescente'. La nueva película de animación de DreamWorks esta vez nos trae una comedia sobrenatural de instituto con una protagonista que empieza a descubrir sus poderes (y todos los problemas que estos acarrean).

Pegando el estirón por las malas

Esta es la historia de Ruby Gillman, una kraken adolescente muy tímida cuya familia vive en tierra firme haciéndose pasar por humanos corrientes. Un poco raros, pero humanos corrientes.

Ruby sueña con cosas normales, como pedirle al chico que le gusta que vaya al baile con ella,... Pero entonces descubre que pertenece a una larga estirpe de reinas guerreras kraken y que está destinada a subir al trono para proteger los siete mares de las vanidosas sirenas.

Empezando con lo bueno, lo cierto es que no tenía muchas esperanzas en 'Ruby, aventuras de una Kraken adolescente' (y eso que me encanta DreamWorks), pero los trailers me daban la sensación de no contarme nada nuevo ni me convencía demasiado lo que tenía que ofrecerme. Y la verdad es que me he llevado varias sorpresas muy agradables.

La primera, que 'Ruby, aventuras de una Kraken adolescente' es tremendamente divertida y que consigue sacarte la carcajada cuando quiere. Los golpes de comedia están muy bien medidos, no solo con el guión y unos personajes estupendos, si no también con la animación con momentos muy slapstick.

Y la otra es que a pesar de mis reservas, Ruby me ha enamorado como personaje y es demasiado fácil identificarse con las situaciones que sufre como adolescente. 'Ruby, aventuras de una Kraken adolescente' es una película que explora esa incómoda fase de crecimiento, adaptándote a un nuevo cuerpo y a nuevas responsabilidades, y lo hace a través del mundo submarino y las leyendas de los krakens.

Esto ya lo he visto antes...

Ahora bien, también juega en su contra que Ruby llega detrás de una pequeña ristra de películas animadas con grandes choques generacionales... Y a veces parece un refrito de todas ellas. Arrastra el trauma generacional de 'Encanto', los poderes sobrenaturales (y metáforas para la fase adolescente) de 'Red', y mucho del humor y gags visuales de 'Los Mitchell contra las máquinas'.

Así que en este frente... Sí que a veces parece que estamos volviendo a ver lo mismo una y otra vez pero con un envoltorio diferente. Y que quizás llegados a este punto la historia se vuelve demasiado predecible y le vas viendo las costuras desde demasiado lejos.

Aún así, es una película correcta, divertida y perfectamente disfrutable. Especialmente si lo que buscamos es pasar un buen rato relajado, ya sea por nuestra cuenta o con peques.

A su favor, 'Ruby, aventuras de una Kraken adolescente' también tiene un magnífico apartado visual con un CGI que se inspira en lo mejor de la animación tradicional y que en ciertos momentos recuerda al stop-motion de Aardman Animations. Si no consigue nada especialmente fresco con su historia, sí que se han sabido mojar con su versión del universo marino para mostrarnos un lado que quizás no conocemos tan bien.

