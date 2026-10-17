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James Cameron felicita a Marvel después de que 'Vengadores: Endgame' vuelva a superar a 'Avatar' como la película más taquillera de la historia

La reedición de la película de 2019 le ha devuelto el trono, por lo que Cameron ha felicitado al estudio por el logro fusionando ambos universo.

'Vengadores: Endgame' supera a 'Avatar' en la taquilla mundial
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Víctor Mopez

Editor
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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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Marvel vuelve a hacerse con la corona de la taquilla mundial a Marvel. La reedición de 'Vengadores: Endgame' ha permitido a la película recuperar el primer puesto histórico por recaudación, superando de nuevo a 'Avatar'. Lejos de tomárselo como una rivalidad, James Cameron ha cedido el trono felicitando públicamente al estudio por conseguir que el público regrese a las salas.

"¡Enhorabuena a Marvel y a la número uno, 'Vengadores: Endgame: Encore', por llevar a los espectadores a los cines!", ha escrito el canadiense en un mensaje acompañado de una imagen de Iron Man recibido por una tribu na’vi del universo de 'Avatar'. 

James Cameron felicita a 'Vengadores: Endgame' tras superar a 'Avatar' en la taquilla mundial James Cameron felicita a 'Vengadores: Endgame' tras superar a 'Avatar' en la taquilla mundial

Según los datos recogidos por BoxOffice, 'Vengadores: Endgame' ya ha superado los 2.938 millones de dólares en taquilla mundial después del estreno de 'Encore', el 25 de septiembre. 'Avatar', por su parte, acumula alrededor de 2.924 millones de dólares. La diferencia es suficiente para devolver a la cinta de Marvel el título de película más taquillera de todos los tiempos.

Lucha por el trono

No es la primera vez que Cameron felicita a Marvel por este mismo motivo. En julio de 2019, 'Vengadores: Endgame' superó inicialmente a 'Avatar', estrenada en 2009, y el responsable de 'Titanic' reaccionó con otro mensaje público.

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"Oel ngati kameie. Os veo, Marvel. Enhorabuena a 'Vengadores: Endgame' por convertirse en la nueva reina de la taquilla", escribió entonces, utilizando una expresión en na’vi que puede traducirse como "te veo". Sin embargo, la historia no terminó ahí: el reestreno de 'Avatar' en 2021 permitió a la película de Cameron recuperar el liderato. Ahora, una nueva vuelta a los cines ha cambiado otra vez el orden de la clasificación. 

El futuro de Marvel

La reedición no se limitó a recuperar la película en pantalla grande. 'Endgame: Encore' ha incorporado un final modificado y nuevas escenas poscréditos destinadas a preparar el terreno para 'Vengadores: Doomsday', cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2026.

El movimiento permite a Marvel volver a explotar uno de sus mayores éxitos mientras aumenta la expectación por la próxima entrega de los Vengadores. Y, de paso, demuestra hasta qué punto los reestrenos pueden influir en una clasificación histórica que parecía consolidada.

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