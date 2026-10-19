El increíble crossover entre Spider-man y Eminem en 'Brand New Day' que se nos había pasado por alto. Homenajea una de las portadas más bizarras de la historia de Marvel

Sin ser fan en absoluto de señalar a la pantalla cuando hay una referencia que conozco, reconozco que me emocioné más de la cuenta cuando ‘Spider-man: Brand New Day’ homenajeó portadas míticas del superhéroe: la primera aparición de Boomerang, la lucha contra Tarántula, la supuesta victoria de Lápida o, por supuesto, el Amazing Fantasy 15 que dio origen a todo. Sin embargo, hay una portada más a la que la película rinde pleitesía que se nos pasó a todos por completo.

Spider-rap

En abril de 2022, ‘The Amazing Spider-man’ se volvió a empezar a publicar desde el número 1, con una historia en la que Peter Parker volvía de un universo alternativo donde había dejado a MJ. La historia es mucho más compleja, pero dejémoslo ahí. La cosa es que medio año después de su lanzamiento, Eminem, que en su día quiso ser dibujante de cómics (y, las cosas como son, no lo hacía nada mal), puso a la venta 6000 unidades con una portada alternativa.

En ella, dibujada por el mítico Salvador Larroca, el rapero se enfrentaba a Spidey en un combate de rap inspirado en ‘8 millas’: la curiosidad quedó ahí, como parte de la historia del Trepamuros, hasta ‘Spider-man: Brand New Day’, porque Destin Daniel Cretton ha venido a jugar. Así, en un plano donde Spider-man se cae en medio de la calle, le podemos ver levantarse frente a un graffiti de Eminem en la pared, recreando la famosa portada. Para quitarse el sombrero, equipo de easter eggs.

Por cierto, esta no era la primera vez que Eminem aparecía en un cómic Marvel: ya vivió una aventura junto a Punisher en 2009 y en 2013 tuvo una portada junto a los mismísimos Vengadores. Obviamente, tenía que tener su debut en el Universo Marvel Cinematográfico tarde o temprano. Para la próxima, una batalla de rap entre J. Jonah Jameson y Eminem, por favor, ¿qué os cuesta?

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