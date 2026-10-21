Iain Armitage, protagonista de 'El joven Sheldon': "Odiaría estar en una serie haciendo de un Sheldon con 23 años. Sería un rollo"

Cuando Iain Armitage se puso por primera vez en la piel de un infante Sheldon Cooper, icónico protagonista de 'The Big Bang Theory', tenía ocho años. Ahora, con 18, asegura que fue «el que más se alegraba» de que la precuela 'El joven Sheldon' (Young Sheldon) terminase en 2024 tras siete temporadas.

Así lo refleja en una entrevista en el libro de reciente publicación 'Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy', firmado por Jessica Radloff y que cuenta a modo de "historia oral" los entresijos y lo que pasó entre bambalinas durante la producción de la serie.

The Big Bang Tension

Según relata el libro, se acumularon varias circunstancias que hicieron que el clima en el set de grabación de 'El joven Sheldon' fuese durante esa última temporada algo tenso entre la noticia de que la serie terminaba y la de que había un spin-off en marcha ('El primer matrimonio de Georgie y Mandy').

«Había un aire diferente al saber que esto iba a terminar», reconoce Lance Barber, quien interpretó al padre de Sheldon. Una situación que era «difícil, molesta y extraña» para Iain, quien se negó a estar en un estado de duelo y mirar hacia delante:

«Quería viajar y estoy feliz con cualquier película que venga. Y mi madre siempre me ha imbuido un sentido sano de lo efímero, el hecho de que nada bueno puede durar y que todo cambia y eso es bueno. Odiaría estar en una serie haciendo de un Sheldon de 23 años. Sería un rollo. No querría hacer eso. Por lo que fue el momento perfecto.»

Quien sí que se tomó mal la cancelación fue Annie Potts (MeeMaw), que fue muy vocal sobre su enfado por la cancelación y aseguró sentirse menospreciada cuando no le ofrecieron un papel regular en el spin-off (es recurrente): «siento como si fuera un huésped en mi propia casa.»

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