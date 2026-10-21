Michael Rosenbaum, icónico Lex Luthor, explica por qué dejó 'Smallville' tras la séptima temporada

El final de la séptima temporada de 'Smallville' supuso mucho más que un cambio de etapa para Clark Kent. La ficción perdió también a uno de sus personajes fundamentales: Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum, que decidió no continuar en la serie cuando tenía la oportunidad de hacerlo. No fue una salida repentina ni una ruptura con el personaje, sino el resultado de una decisión profesional que coincidió con una profunda transformación de la producción.

"Estaba preparado para seguir adelante y dar un nuevo paso", ha explicado Rosenbaum en una entrevista con ComicBookMovie al recordar por qué había llegado el momento de abandonar la ficción. Después de varios años encarnando al futuro gran enemigo de Superman, el intérprete quería explorar otras oportunidades y seguir creciendo como actor.

La despedida pudo producirse antes. Rosenbaum había firmado originalmente para seis temporadas, pero aceptó prolongar su estancia durante un año más. Al terminar la séptima entrega, sin embargo, decidió no renovar pese a tener la posibilidad de continuar.

Su marcha coincidió, además, con la salida de Alfred Gough y Miles Millar, los creadores de 'Smallville'. Durante una conversación con ambos en su pódcast 'Inside of You', el actor señaló este detalle como otro de los motivos que influyeron en su decisión.

"Parte de la razón es que otras dos personas se marcharon después de la séptima temporada", recordó, en referencia a Gough y Millar. Con el equipo creativo original fuera del proyecto y la posibilidad de emprender nuevos caminos profesionales, el final de aquella temporada se convirtió en el momento adecuado para cerrar su etapa.

La serie cambió después de su marcha

La octava temporada confirmó que 'Smallville' entraba en una fase diferente. Kristin Kreuk y Laura Vandervoort también abandonaron la producción, mientras que Oliver Queen ganó peso en la trama y aparecieron nuevos antagonistas, como Tess Mercer y Davis Bloome.

Smallville

La historia, que había arrancado como un drama adolescente sobre los años de Clark Kent en su pueblo natal, fue dando cada vez más protagonismo a Metrópolis y a la futura vida del héroe como periodista. La ausencia de Lex Luthor se notó en una ficción que estaba cambiando tanto delante como detrás de las cámaras.

Rosenbaum, por su parte, continuó trabajando en televisión y cine, además de prestar su voz a personajes de videojuegos. Entre sus trabajos posteriores figuran la comedia 'Impastor' y sus apariciones en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. También puso voz a Flash en 'Lego DC Super-Villanos' e 'Infinite Crisis'.

¿Volverá a ser Lex Luthor?

El actor regresó brevemente para el episodio final de 'Smallville', pero rechazó participar en el crossover 'Crisis en Tierras Infinitas', que reunió a personajes de distintas adaptaciones de DC. Tom Welling y Erica Durance sí retomaron sus papeles de Clark Kent y Lois Lane.

Rosenbaum ha explicado a Screen Rant que la propuesta que recibió no le convenció y que tampoco quería compartir escena con otras versiones de Lex Luthor. "Solo hay sitio para un Lex. Si van a hacer una historia sobre el multiverso, no quiero estar con otros Lex", ha afirmado.

Su posible regreso podría llegar por otra vía. El actor ha hablado de una continuación animada de 'Smallville' junto a Tom Welling y los creadores originales. Según Rosenbaum, buena parte del reparto estaría dispuesta a volver para prestar su voz a los personajes, aunque el proyecto todavía no tiene una fecha confirmada.

Por ahora, la continuación sigue siendo una posibilidad y no un proyecto garantizado. Pero la huella que dejó Rosenbaum en la serie demuestra que su Lex Luthor sigue siendo una de las interpretaciones más recordadas de 'Smallville'.

En Espinof | Christopher Reeve se despidió para siempre de la actuación en 'Smallville'. Y lo hizo con una sonrisa: "Siempre me están diciendo lo que tengo que hacer"

En Espinof | El sueño arruinado de los creadores de 'Smallville'. Una adaptación de uno de los superhéroes más importantes de DC que fue cancelada fulminantemente