Christopher Reeve se despidió de la actuación en 'Smallville', y lo hizo con una carcajada. "Siempre me están diciendo lo que tengo que hacer"

Ahora cuesta creerlo, pero hace unos años, lo de los cameos multiversales que hacían guiños constantes a otras series y películas de una misma franquicia superheroica no era tan habitual. De hecho, incluso se celebraba en lugar de recogerlo con suspiros de pesadez. Quizá por eso los fans de 'Smallville' recuerdan con muchísimo cariño los dos episodios en los que Christopher Reeve, el Superman original, ya postrado en una silla de ruedas, hizo un cameo digno de leyenda.

Superbien

Reeve interpretó al mentor de Clark Kent, el Dr. Virgil Swann, en un episodio de la temporada 2 y otro de la 3, que se convirtió en su último papel antes de morir tristemente en 2004. Tom Welling, en una entrevista en Variety para celebrar el 25 aniversario de la serie, lo recuerda con cariño: "Hablamos mucho sobre lo que significa interpretar el personaje. Él decía que estaba contento de verdad con que me hubieran elegido para hacer el papel, lo que me pareció genial".

Welling y el resto del equipo tuvieron que ir hasta Nueva York para rodar las escenas con Reeve, e intentaban ponérselo lo más fácil posible, rodando su parte de la escena y después permitiendo que se fuera. "Pero él quería quedarse para cubrirme, donde me grababan hablando. O sea, no tenía por qué hacerlo en absoluto".

Nos reímos mucho; era muy divertido, hasta el punto donde le pidieron que se fuera. ¡Y no lo hacía! Su enfermera dijo "Si no te vas, voy a llamar a la policía y te vamos a sacar de aquí". Se giro a mí y me comentó "Siempre me están diciendo lo que tengo que hacer", lo que es realmente divertido teniendo en cuenta la situación.

Por momentos tan míticos como estos 'Smallville' duró 10 temporadas en antena, hasta 2011, y no son pocos los fans que están pidiendo una secuela ahora que DC está de moda y básicamente están trayendo todo de vuelta otra vez. Nunca se sabe cuándo pueden decidir que a David Corenswet le hace falta un compañero interdimensional.

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