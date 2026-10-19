Jesse Eisenberg culpa a su Razzie por 'Batman v Superman' de cerrarle las puertas de Hollywood: "Es una industria inestable y horrible"

La industria de Hollywood puede ser tan imprevisible como despiadada, y Jesse Eisenberg asegura que lo comprobó de primera mano. El intérprete que dio vida a Lex Luthor en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' sostiene que el Razzie que recibió por su actuación tuvo consecuencias reales en su trayectoria, hasta el punto de empujarle a buscar refugio en la escritura de guiones y la dirección cinematográfica.

Durante una charla en el Festival de Cine de Londres, organizado por el British Film Institute (BFI), el actor ha explicado que aquel satírico reconocimiento le perjudicó profesionalmente, pese a que estos premios nacieron como una parodia de los Oscar.

"Gran parte de aquello surgió del miedo. Ya no podía conseguir papeles en películas de los grandes estudios porque había ganado un premio Raspberry por participar en la película de Batman. Y vi hacia dónde iba mi carrera", ha confesado, según recoge Variety.

Los Golden Raspberry Awards, conocidos popularmente como Razzie, distinguen cada año las peores películas e interpretaciones según sus organizadores. Eisenberg recibió el premio al peor actor de reparto por su trabajo en la película de Zack Snyder protagonizada por Ben Affleck y Henry Cavill y estrenada en 2016.

Una industria que no perdona los tropiezos

El actor ha descrito el trabajo interpretativo como una profesión marcada por la incertidumbre, en la que resulta difícil saber cuánto durará el éxito. Una situación que, según ha reconocido, se vuelve todavía más complicada cuando uno tiende a anticipar los problemas.

Jesse Eisenberg en 'Batman v Superman'

"Si eres actor, estás continuamente preocupado por si tu carrera va hacia arriba o hacia abajo. No existe una meseta. Es una industria inestable y horrible: o estás trabajando y te va bien, o eres noticia de ayer y todo es terrible", ha valorado.

La conclusión que extrajo de aquella experiencia fue empezar a dirigir sus propios proyectos: "Pensé que tenía que dirigir películas. Por eso empecé a escribirlas, básicamente para mantener mi carrera a flote".

Su lectura de lo ocurrido también afectó a su relación con el cine de superhéroes. Eisenberg considera que la respuesta de la industria fue una señal de que debía explorar otros géneros en lugar de insistir en un tipo de producción que, según su percepción, ya no le ofrecía oportunidades.

"La industria te dice qué quiere de ti. No quería que participara en una película de superhéroes y, si eres inteligente y consciente de ti mismo, aprendes rápido", afirmó.

'Batman v Superman' recaudó 424,1 millones de dólares en su estreno mundial y obtuvo cuatro Razzie en total, incluidos los de peor guion, peor secuela y peor pareja en pantalla para Affleck y Cavill.

La dirección, una nueva oportunidad

Los resultados de Eisenberg detrás de las cámaras apuntan a que el cambio de rumbo ha dado sus frutos. 'A Real Pain', su segundo largometraje como director, llegó a los cines en 2024 y le proporcionó una nominación al Oscar al mejor guion original. Su protagonista, Kieran Culkin, ganó la estatuilla al mejor actor de reparto.

Kieran Culkin y Jesse Eisenberg en 'A real pain'

En Londres, Eisenberg ha contado una anécdota del rodaje que tuvo a Culkin como protagonista. El equipo no tenía claro si el actor viajaría a Polonia para participar en la película, así que Emma Stone, productora del filme, decidió acompañarlo personalmente en el avión. La actriz incluso envió a Eisenberg un vídeo de Culkin pasando el control de pasaportes en el que anunciaba: "¡Ya estamos aquí!". Sin embargo, ni siquiera eso evitó que el actor volviera a llegar tarde.

El rodaje también le obligó a adaptarse a la espontaneidad de su protagonista. "Supongo que lo mejor para la película era seguir a este torbellino de persona, porque al fin y al cabo es el motor de la historia", ha recordado.

Por otro lado, Eisenberg también se ha referido a su negativa a regresar como Mark Zuckerberg en 'El precio de la red', continuación de 'La red social', escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Sobre esta nueva película, se ha limitado a comentar que "es bastante diferente".

Aunque el Razzie sigue siendo un episodio incómodo para el actor, su evolución profesional demuestra que ha encontrado otras vías para desarrollar su carrera, esta vez con mayor control creativo sobre las historias que quiere contar.

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