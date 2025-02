Jesse Eisenberg está avergonzado de haber interpretado a Mark Zuckerberg: "Está haciendo cosas problemáticas"

Puede que Jesse Eisenberg vaya a pasar a la historia como el Mark Zuckerberg de 'La red social' (con razón, por otro lado), pero eso no significa que él esté contento. Y en este caso no es como otros actores, que se lamentan de haberse quedado encasillados o de ser recordados solo por un papel (como le pasa por ejemplo a los actores de 'Friends' o 'Seinfeld'): en este caso se trata de una persona real que a lo largo de los años ha demostrado tener incluso menos empatía que la que David Fincher le presupuso hace más de una década.

Don't fuck with Zuck

El director y protagonista de la notable 'A real pain' ha hablado con 'Today', el programa de BBC Radio 4, sobre qué se siente al haber interpretado a uno de los millonarios que han doblado la rodilla ante las políticas de Donald Trump, reemplazando sus sistemas de verificación de datos por "notas de comunidad", permitiendo que en su web se llame "enfermos" a las personas homosexuales, dándole un millón de dólares para su fondo inaugural y, finalmente, asistiendo a la inauguración el 20 de enero junto a un grupo de millonarios. Por lo que sea, a Eisenberg no le sienta bien que le comparen con él.

No es que hiciera de un gran golfista o algo así y ahora la gente creyera que soy un gran golfista. Es que este tío está haciendo cosas que son problemáticas, quitando la verificación de datos y la seguridad, haciendo que la gente que ya estaba amenazada en este mundo esté más amenazada.

Eso sí, no piensa en él de manera simbiótica, ni mucho menos: "Me preocupo como cualquiera que lee un periódico. No pienso 'Ah, hice de él en una película y por tanto...'. Simplemente soy un ser humano, lees esas cosas y ves que esa gente tiene miles y miles de millones de dólares, más dinero que ninguna persona humana ha amasado jamás. ¿Y qué están haciendo con él? Lo usan para ganarse el favor de alguien que predica un discurso de odio".

Vamos, que nos podemos olvidar de ver esa 'La red social 2' que alguna vez se ha rumoreado. Y es que Eisenberg, según ha recalcado, no cree estas cosas "como alguien que le interpretó en una película", sino "como alguien que está casado con una mujer que enseña justicia para discapacitados en Nueva York, y sabe que sus estudiantes lo van a tener un poco más difícil este año". Desde luego (y ahora viene un final de artículo con opinión, ¡no os asustéis!), este año no pinta fácil para muchísimas personas en Estados Unidos... mientras otros intentan justificar la voraz e inmediata campaña de odio del propio presidente con expresiones absurdas, aprendidas y repetidas en masa como "el péndulo". Y aún quedan cuatro años más.

