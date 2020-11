Las 13 mejores películas, series y documentales sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos

Norteamérica ha llegado a reproducir su cultura popular de tal forma que no solo importamos cine y ficción sino el interés por sus procesos electorales, su lucha entre partidos, sus debacles de derechos y sus escándalos. La política Estadounidense es magnética para el mundo y, en las elecciones de 2020, con una crisis sanitaria sin precedentes en la cultura occidental moderna, son un evento que ha generado aún más conversación.

Además, con un proceso de recuento que se demora, no solo hay tejemanejes en las campañas electorales, también hay permisos para votos, métodos diferentes de división de distritos, contaje de estados, población y densidad... es confuso cómo alguien que obtiene la mayor cantidad de votos puede perder unas elecciones. Repasamos 13 películas, series y documentales que representan el ecosistema electoral de los Estados Unidos.

El estado de la unión (State of the Union, 1948)

Frank Capra dirige la historia de un industrial que inicia su carrera política en el partido republicano como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, en la que irá comprobando los sacrificios y compromisos incómodos que le genera la tanto en el terreno político como matrimonial. El film es una adaptación de una obra de teatro y básicamente empezó a levantar la venda a la población sobre la falta de escrúpulos de los procesos electorales.

El mensajero del miedo (The Manchurian candidate, 1962)

Los soldados americanos son capturados por comunistas chinos y se les lava el cerebro para convertirlos en asesinos infiltrados en este thriller político sobre una conspiración que llegó a bautizar una figura política. John Frankenheimer indaga de forma astuta sobre la aterradora demagogia del McCarthysmo, sugiriendo que la caza de brujas política tiene raíz en la relación internacional de Estados Unidos y muchos de los temores que evocaba se hicieron realidad en distintos momentos de su historia, entre otros, las relaciones con Rusia, los bots y su influencia electoral.

El mejor hombre (The Best Man, 1964)

Dirigida por Franklin J. Schaffner, esta película ofrecía una nueva mirada sobre la campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos doblando el punto de vista para seguir a dos candidatos y sus respectivos equipos que compiten entre sí. Por una parte la Convención Nacional Democrática, con Henry Fonda, como un hombre de principios, pero bastante golfo y por otra Cliff Robertson, que representa a algo así como los libertarios, desarrollando el film como una carrera de ratas donde sólo quedará el candidato más implacable y hábil para quitarle el crédito al otro, con juego sucio o no.

El candidato (The Candidate, 1972)

Bill McKay es empujado a una campaña presidencial en esta popular comedia dramática que ganó el Óscar por un guion escrito por el redactor de discursos de un candidato presidencial, que aborda la cuestión de los réditos políticos tras una campaña multimillonaria con apoyos corporativos. Robert Redford protagonizó este drama representado a un tipo afable, que no tiene tan claro que tenga espíritu para el sucio mundo de la política.

Tanner ‘88 (1988)

Robert Altman dirige esta miniserie televisiva, creada para HBO por el escritor y dibujante Garry Trudeau, sobre las elecciones americanas vistas a través del político americano Jack Tanner (Michael Murphy), un congresista idealista que está en campaña compitiendo por la nominación presidencial demócrata. En el año 2004 Altman y Trudeau volvieron a unirse para crear una secuela en la que puede verse el cambio de los personajes y la política en 16 años. La serie es una sátira sobre el teatro de la política que desdibuja la realidad y la ficción, donde Tanner habla constantemente de sus competidores, incluido Joe Biden, que también se postulaba para presidente por entonces.

Ciudadano Bob Roberts (Bob Roberts, 1992)

Dirigida por Tim Robbins, basándose en su propio personaje de Saturday Night Live, este falso documental sigue a un candidato al senado estadounidense ultraconservador, rico y cantante de folk que se ve envuelto en una campaña electoral cuyos fines pasan por lo económico, a lo racista y militar, siendo desvelados por un periodista que ve como los ideales de los 60 son reemplazados por la codicia, el soborno y los intereses propios. La verdad es que tras la era Trump, resulta hasta ingenua.

Primary Colors (1998)

Mike Nichols dirige la adaptación al cine del libro 'Primary Colors: A Novel of Politics', sobre la carrera presidencial de Bill Clinton en 1992, en la que John Travolta interpreta al trasunto Jack Stanton, el gobernador de Arkansas que se postula para presidente. Naturalmente, un escándalo sexual salpica a Stanton en plena campaña y necesita ser apoyado por todo su entorno para que esta vuelva a encarrilarse. Kathy Bates obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto como investigadora de campaña de Stanton. La versión scifi (y más divertida) de la misma historia es la alucinógena 'Species II', del mismo año.

Los idus de marzo (The Ides of March, 2011)

George Clooney dirige y escribe esta historia de puñaladas políticas por la espalda en la campaña electoral. Clooney actúa frente a Ryan Gosling, como un joven que comienza a trabajar como jefe de prensa del candidato, que concurre a las elecciones primarias para el Partido Demócrata. Durante este tiempo, el joven comprueba hasta dónde puede llegar el político, por alcanzar el poder con un reparto en el que también brillaban Paul Giamatti y Philip Seymour Hoffman.

En campaña, todo vale (The Campaing, 2012)

Will Ferrell haciendo su versión de la comedia política, haciendo de Cam Brady, un candidato que representa todas las malas costumbres políticas a la máxima potencia. Busca retener un escaño en el Congreso en Carolina del Norte envuelto en una controversia y debe usar sus armas más afiladas contra su oponente, Marty Huggins (Zach Galifianakis) con el que el circo llega a niveles de absurdo. La campaña de Brady en la iglesia de las serpientes es ya un pequeño clásico de las Ferrelladas.

American Horror Story: Cult (2017)

Ryan Murphy no puede ser más oportunista, y como si fuera uno de los creadores de South Park, desarrolló la séptima temporada de su serie de terror a partir del resultado de las elecciones de 2016, tan solo unos meses después, uniéndose al carro de paso de la explosión de los payasos asesinos a partir de 'It' (2017) de ese mismo año y casi vaticinando la muerte de Charles Manson, que coincidió con la última emisión. Una mezcla que competía con 'Election: La noche de las bestias' (The Purgue: Election Year, 2016) es su lectura frívola del trumpismo que venía, pero que acertó de pleno en lo que estamos viendo ahora, con el POTUS adorado como a un líder y mandando a hordas de gente a las puertas de los colegios electorales para tratar de parar el contaje de papeletas.

Braindead (2016)

Puede que una de las mejores series fantásticas de la década pasada, esta siniestra sátira del bipartidismo político americano es el primer acercamiento al terror del matrimonio King, antes de crear la superlativa 'Evil' (2019-), en ella Mary Elizabeth Winstead, es una empleada del gobierno que descubre que la causa de las tensiones entre los dos grandes partidos es una raza de insectos extraterrestres que se comen los cerebros de los políticos. Una reinterpretación salvaje y subversiva del cine de ultracuerpos, Ideal para conspiranoicos del QAnon nostálgicos de los reptilianos.

Slay the Dragon (2019)

Definido como uno de los documentales más importantes del año, explica la práctica del Gerrymandering los detalles y la historia, para entender por qué es una amenaza frente a la democracia. Cómo el partido republicano invierte en la redistribución de distritos, para que los votos de algunos ciudadanos cuenten menos que otros, unido a otros esfuerzos de supresión de votantes, como leyes de identificación de votantes, purgas y el retroceso de iniciativas de accesibilidad, particularmente los estadounidenses negros y de paso ver el pifostio de recuentos en el que han estado envueltos.

Las elecciones, en pocas palabras (Whose Vote Counts, Explained, 2020)

Netflix estrena una miniserie centrada específicamente en explicar cómo funciona el voto en Estados Unidos. Cada uno de los tres episodios, 'El derecho a votar', '¿Pueden comprarse unas elecciónes?' y 'Qué votos cuentan', explora el estado actual de la política electoral en los Estados Unidos examinando estudios; hablando con expertos, políticos y gente normal con mucho en juego. Hay datos contrastados que tratan de encontrar la verdad bajo de los titulares mientra la narración corre a cargo de Leonardo DiCaprio, Selena Gomez y John Legend, convirtiéndose en una forma amena de aprender sobre un sistema que afecta las vidas de los estadounidenses y hace que el esto del mundo esté pendiente de ellos.