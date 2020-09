Las 11 mejores series de HBO en 2020 (hasta ahora)

Ha sido la gran triunfadora de los Emmy 2020 con total merecimiento y sin suponer ninguna sorpresa. El catálogo de HBO este año es una auténtica demostración de poder de quien inventó eso de "no es televisión, es otra cosa". Entre gozos y laureles

Las mejores series de HBO en 2020

Vamos a repasar las series más atractivas que la vieja plataforma ha ido estrenando este año, ya sean nuevos contenidos o temporadas nuevas de series ya en marcha. Lo cierto es que el nivel está siendo alto, sobresaliente, y aún está por llegar uno de los platos fuertes del panorama nacional. Pero de 'Patria' ya hablaremos cuando toque. De momento estas son las series de HBO que no te puedes perder en 2020

Lo que hacemos en las sombras

La segunda temporada de la serie creada por Taika Waititi y Jemaine Clement, basada en su propia película / falso documental, es cada vez más divertida e interesante. Sus tramas van echando raíces y alguna de ellas son tan atractivas e inesperadas como la del pobre Guillermo. El listón de cara a la tercera temporada está tan elevado que casi es mejor no hacernos demasiadas ilusiones ni anticiparnos. Dejemos que los mordiscos más sorprendentes sigan marcando nuestros cuellos.

Crítica en Espinof: 'Lo que hacemos en las sombras' temporada 2.

Territorio Lovecraft

La adaptación de la novela de Matt Ruff no ha dejado a nadie indiferente. Amada y odiada, parece esforzarse a la hora de entregar exactamente lo que uno nunca espera. Y lo hace con una rotundidad y falta de tacto que en realidad se antoja necesaria. La producción de J. J. Abrams y el igual de omnipresente Jordan Peele que lidera Misha Green está dejando momentos para el recuerdo. Que sean bueno o malos ya depende de cada uno.

Crítica en Espinof: 'Territorio Lovecraft'.

El visitante

Una de las mejores y más aterradoras series del año. La adaptación de la novela de Stephen King es un seco, áspero, violento y terrorífico ejercicio de estilo contenido lleno de los mejores ingredientes que hicieron grande la mejor televisión de los noventa. Y lo hace con un plantel de guionistas, directores e intérpretes convencidos de estar contando la historia (de miedo) más grande jamás contada.

Crítica en Espinof: 'El visitante'.

Escenario 0

La apuesta más arriesgada y rompedora del año viene capitaneada por Irene Escolar y Bárbara Lennie, que se rodean de equipos de primer nivel para acercar el teatro más arriesgado del XXI a los salones de casa de todo el mundo. Media docena de historias que mezclan lo más atrevido del teatro actual con los recursos televisivos o cinematográficos más sorprendentes. Una valiente y eficaz puesta en escena para uno de los acontecimientos culturales de la temporada.

Crítica en Espinof: 'Escenario 0'.

Por H o por B

Para todo el que haya pasado una tarde de cañas por Malasaña, la serie creada, escrita y dirigida por Manuela Burló Moreno es un afilado retrato algo exagerado (pero no tanto) de una realidad muy palpable de la capital. Con dos protagonistas extraordinarias (Marta Martín y Saida Benzal) y el apoyo de un secundario todoterreno como Brays Efe, 'Por H o por B' acentúa esa guerra de bandas (AKA tribus urbanas) y a todo el espectro que abarcan desde Parla a la Plaza del Dos de Mayo. Abstenerse quienes hayan dejado la ciudad tras una vida allí.

Crítica de 'Por H o por B'.

El tercer día

Dennis Kelly ('Utopía') y Felix Barrett presentan un nuevo relato de horror campestre y rural británico que se apoya en el siempre excelente Jude Law para traer a la memoria un tipo de horror de esos que ya no abundan. Un protagonista con ganas de olvidar en medio de una serie de festivales rurales que prometen inquietar en la mejor tradición de un estilo que ha dejado gemas tan alejadas (en el tiempo) como 'El hombre de mimbre' ('The Wicker Man') o 'Arma Fatal' ('Hot Fuzz').

Crítica en Espinof: 'El tercer día'.

Podría destruirte

Una de las grandes revelaciones de la temporada. Michaela Coel escribe, dirige, produce y protagoniza una impactante historia inspirada en su propia violación durante una noche de fiesta. Manejando el humor con gran delicadeza, disecciona la violación desde todos los ángulos, sin ligereza ni compasión, lanzando algunas dentelladas a los hábitos de los millennials y su uso de las redes sociales. Una joya.

Crítica en Espinof: 'Podría destruirte'.

Perry Mason

HBO ha sabido jugar con un icono de la pequeña pantalla tan alejado de las nuevas necesidades del espectador actual como potencialmente adecuado a la actualidad. Así, con uno de los mejores actores del momento (Matthew Rhus) convirtiéndose desde el primer minuto en pantalla en ese nuevo icono renacido, 'Perry Mason' es un oscuro y violento relato noir no apto para padres primerizos o en espera. Magistral.

Crítica en Espinof: 'Perry Mason'.

We Are Who We Are

Paolo Giordano, Luca Guadagnino y Francesca Manieri ofrecen una nueva propuesta con mucho potencial, aunque hay algunos problemas que deben abordarse en la forma en que se enfoca la historia para que esta resulte algo más fluida y, como busca siempre que tiene ocasión el director de la popular 'Call My by Your Name', entrañable.

Crítica en Espinof: 'We Are Who We Are'.

Doom Patrol

La segunda temporada de la patrulla condenada es más compleja, privada y dramática que la fiesta precedente, lo que no signifique que la locura haya disminuido. Esta suerte de imperio contraataca personal nos ha dejado momentos para la posteridad y un clímax que debemos solucionar lo antes posible. ¡Maldito virus!

Crítica en Espinof: 'Doom Patrol' Temporada 2.

Westworld

Gran obra de ciencia ficción para unos, gran aburrimiento para otros, 'Westworld' tampoco ha dejado indiferente a nadie. Después de una interesante y divisoria segunda temporada, la serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy regresaba con energías y ambiciones renovadas, amén de la incorporación del siempre funcional Aaron Paul, uno de esos nuevos favoritos a los que le perdonamos todo. Mucho mejor si la nueva aventura llega con energías renovadas.

Crítica en Espinof: 'Westworld' temporada 3.