'Doom Patrol': la temporada 2 de los héroes de DC vuelve a HBO con más melancolía absurda y un infinito mundo interior

Fue la mejor serie de la temporada pasada. La sorpresa que supuso para todo el mundo que una serie tan arriesgada y loca a todos los niveles lograse construir una aventura más grande que la vida, será recordada. Ahora 'Doom Patrol' está de regreso, y viene dispuesta a enfrentarse a nuevos y absurdos desafíos en HBO.

Loca academia de superhéroes

Si algo quedaba claro tras la magistral, asombrosa y colorida primera temporada de la serie es que estos chicos, por mucho que nos divirtamos con ellos, viven en una continua e infinita tragedia. El mayor acierto de una serie como 'Doom Patrol' está en el universo de dolor eterno en que nuestros amigos aventureros se desenvuelven. Sueños rotos, desengaños, tragedias y mucho, muchísimo dolor, adornan su día a día desde el día en que el destino (bueno, parece que en realidad no fue cosa del destino) replantease su situación en este mundo.

Pero si tenemos algo que ver en esta serie son, precisamente, mundos. El espacio-tiempo y las dimensiones que creíamos conocer se ampliaban en una serie donde una calle tiene vida y consciencia, se define como transgénero y es capaz de trasladarse a cualquier lugar terrestre, espacial o dimensional a su antojo. Una temporada que alcanzaba el clímax de manera literal, con toda una población atravesando une petite mort mientras dos monstruos kaiju de especies bien conocidas coronaban su maldad a modo sexual. Sí, 'Doom Patrol' no es una serie para todo el mundo. Es para ti y para mí.

Tras su exposición al mundo y su batalla incansable contra un villano como no habíamos visto otro en mucho tiempo, Mr. Nobody (excepcional Alan Tudyk), la patrulla condenada se ha tomado su tiempo para recargar las baterías (sobre todo un par de miembros del equipo) y para volver con toda la fuerza, alegría y oscuridad (no están reñidos, es su sino) en un primer tercio de temporada (solo constará de nueve episodios) que parece, al menos de momento, ser algo más ligera y episódica. Aunque uno nunca debe fiarse de nada en este universo. Ni siquiera de un lienzo en blanco.

Unos más en la familia

La secuela de 'Doom Patrol' es una de esas continuaciones más intimistas, oscuras y dramáticas que tanto se aplaudían durante los viejos buenos tiempos. Ahora que (parece) que la gran némesis de la patrulla condenada está fuera de combate, es el momento de plantar cara a nuevos enemigos. Y estos son tan poderosos como los propios sentimientos de sus miembros.

En este sentido, Larry, ese hombre cuyas vendas no lograrán cubrir del todo sus heridas, tiene mucho que de decir. Cada uno de sus miembros ha decidido plantar cara a su modo a la nueva realidad del grupo, así que a pesar de hacer frente común a misiones episódicas llenas de la habitual y desbordante imaginación de la serie, podríamos estar preparándonos para una realidad inevitable. Al menos en nuestro universo: la muerte.

'Doom Patrol' siempre ha sido una serie valiente. Un proyecto que se desarrolla en un mundo diseñado a la altura de los más jóvenes de la casa, pero que se salta a la torera todo signo de amabilidad y buenas palabras. Cliff y Jane siguen soltando palabrotas y Rita parece que empieza a tomar el control de su propio cuerpo mientras Larry sigue siendo testigo privilegiado de la fragilidad de la vida humana.

Tengo muy claro que la serie se mueve como pez en el agua en sus propios lodos, todos ellos festivos, porque en el fondo no esconde nunca la gran tragedia que hay detrás de su historia. Ahora la patrulla tiene un nuevo miembro, capaz de invocar a alguno más, y la diversión parece seguir a la misma velocidad que antes. Eso sí, para demostrar esa valentía que menciono más arriba, 'Doom Patrol' arranca en su segunda temporada con un episodio a una escala mucho más pequeña de lo que uno espera en un regreso. Qué más dará eso cuando las puertas a nuevas dimensiones nos esperan abiertas de par en par.