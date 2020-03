'El visitante': la adaptación de Stephen King en HBO se cierra con un satisfactorio final, abierto a más casos sobrenaturales

Acaba la primera temporada de ‘El visitante’ (The Outsider), un conjunto de diez episodios que adaptan el líbro de Stephen King del mismo nombre de forma cerrada. Y, si bien desde su segundo episodio, ha sido más o menos tensa, el tercer acto ha sido más impactante y brutal. La serie ha pasado un proceso que se mueve entre lo brillante y el puro tedio, con una saturación de minutos muertos que no siempre encuentran una recompensa.

Al final, el desarrollo a fuego lento, pese a que podrían quitarse cuatro capítulos perfectamente, acaba mereciendo la pena. Pese a su morosidad y tendencia a la reiteración, esta adaptación de HBO siempre ha mantenido parámetros de calidad cinematográfica, un cuidado por el guion y una voluntad de crear un tono sobrio y elegante, pero en conjunto ha sido un producto algo anémico y falto de adrenalina.

SPOILERS DEL CAPÍTULO EN EL TEXTO

Un final Explosivo

Se puede decir que lo mejor se ha reservado para la hora final. ‘Must / Can’t’ es emocionante y con brío que merecía una historia que ha exigido paciencia. Ralph Anderson, Holly Gibney y sus aliados finalmente se encuentran cara a cara con la entidad conocida como El Cuco`(o el coco), empezando con una gran masacre absoluta a manos del Jack Hoskins (Marc Menchaca), que, siendo controlado por el Cuco dispara contra el equipo de Ralph con un rifle de francotirador de alta potencia mientras bebe Jack Daniels para calmar sus nervios.

Después de la matanza, en la que muchos personajes no van a acabar bien, —no conviene encariñarse demasiado con ninguno— el grueso del episodio es la búsqueda del coco en Bear Cave, en dónde ha hecho su casa porque es el sitio donde muchos de los parientes de Claude murieron en un derrumbe en los 1940 y a él le encanta alimentarse de la miseria de aquellos cuya identidad está robando. Mientras Ralph y Holly no tienen idea de si puede ser asesinado o cómo y en el cara a cara con el monstruo, tendrán que improvisar.

Lo cierto es que entre las revelaciones y preguntas en el cara a cara con El Coco no llegamos a saber lo que es. Si bien en la novela tenemos información para saber que es una criatura similar a la de ‘It’ —también acaba en una cueva, también encuentra a los niños más sabrosos y dulces— realmente no sabe de dónde ha venido. Es simplemente una fuerza oscura que sabe que alimentarse de la carne de los más pequeños. Esa es la verdad del final, quizá más aterradora que si se explicara de arriba a abajo su mitología.

Finales abiertos, escenas post créditos y ¿más temporadas?

Ralph y Holly sobreviven al derrumbe de la cueva y el coco es disparado por Claude, pero Ralph vuelve a ver a su hijo y se vuelve para asegurar la muerte de la entidad. La aparición puede ser causada por el monstruo o ser realmente un mensaje de Derek a su padre para creer en lo sobrenatural. Ralph se enfrenta a la criatura en un verdadero acto de fe, deliberando qué hacer con el ser, y decidiendo que lo mejor es hacer desaparecer su existencia, tanto física como en la posibilidad de que exista en el imaginario colectivo.

El final de ‘El visitante’ da sentido al tema principal de la serie. Cómo lo racional lidia con la aceptación de lo irracional. Todo gira alrededor de los argumentos de Ralph Anderson en su cabeza, que podemos adivinar en las expresiones de Ben Mendelsohn y su forma de aceptar o negarse la evidencia de lo imposible. Ahora todos presionan el cierre del caso de Terry Maitland mintiendo y encerrando la posibilidad de que nadie, salvo ellos, crea la existencia del cuco. Y tras esto, una escena postcréditos nos deja una ambigua coda que puede servir como una apertura de nuevos capítulos.

Holly muestra un rasguño, que puede significar su infección o del derrumbe, o una forma de decirnos que enfrentarse al mal tiene consecuencias. Cuando le explica a Ralph que ella y el cuco son “outsiders” planta incluso la duda de lo que realmente es ella. Por último, Ralph le pregunta si hay más de ellos ahí fuera, ella sonríe y nos deja claro que ‘El visitante’ puede no ser la única amenaza sobrenatural y es posible que tengamos la oportunidad de ver más casos con ellos haciendo equipo en una más que posible segunda temporada. Si no diluyen tanto las tramas, bienvenida sea.