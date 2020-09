'Escenario 0': HBO se desmarca con la rompedora propuesta escenográfica ideada por Irene Escolar y Bárbara Lennie

La jugada era arriesgada, pero la apuesta de las dos ganadoras del Goya Irene Escolar y Bárbara Lennie, la antología 'Escenario 0', es un rotundo éxito que acercará las tablas más radicales y valientes al gran público que, en este caso, tiene la butaca reservada en la comodidad del hogar. Uno de los grandes acontecimientos nacionales de la temporada en HBO.

Estudio HBO

Las seis obras que forman este 'Escenario 0' reinventan las artes escénicas, dándoles un aire cinematográfico donde más es más, algo que no suele ofrecer este tipo de representación. Esa fórmula refuerza la radicalidad y las constantes vitales de seis obras excepcionales que han sido "remasterizadas", por decirlo de alguna manera, para hacerlas más accesibles a los menos amigos del teatro y, por supuesto, acercarlas a todos aquellos rincones que no pueden disfrutar de manera habitual de este tipo de espectáculos.

Las dos actrices, además de protagonizar y colaborar en varias de las obras, lideran el proyecto como creadoras y productoras ejecutivas. Toda la pasión de su trabajo y la intensidad de sus capacidades interpretativas quedan expuestas en 'Hermanas', el más intenso de los seis "episodios" de la propuesta. Sobre un texto de Pascal Rambert que dirige Diego Postigo, las dos actrices ofrecen un careo de 90 minutos atronador conflicto entre hermanas. Una batalla entre el reproche y el amor con un par de actrices sacándose las entrañas a golpes de diálogo. Puede que 'Hermanas' no sea la obra más recomendable para arrancar con la serie, pero la interpretación de las dos actrices merece toda nuestra atención.

Cada una de las seis entregas de 'Escenario 0' cuenta con un equipo formado por destacados autores, directores e intérpretes. Esa colaboración ha dado como fruto un trabajo único que a través de distintas disciplinas, logrando una fusión abrumadora entre las artes escénicas y el lenguaje audiovisual. Así, la nueva apuesta de HBO Europa transita desde la intimidad de las dos hermanas de la historia entre Escolar y Lennie, cruzando las antípodas de esa función para terminar en el 'Juicio a una zorra' de Miguel Del Arco donde Carmen Machi se marca un tour de force antológico..

Por el lado más llamativo, dirigido claramente a otro tipo de público, está la inmensa 'Mammón', dirigida por Nao Albet y Marcel Borràs, una orgía cinemateatral absolutamente delirante. Irene Escolar, Manel Sans y un inaudito Ricardo Gómez arropan a sus dos directores. La fiebre del oro, la codicia y el capitalismo se dan cita en un desafiante relato de metaficción lleno de piezas que encajar en un puzzle que termina inmaculado. La más divertida de las propuestas, casi un exorcismo respecto a los trabajos de 'Hermanas' o al monólogo de Machi, es sin duda una de las más aconsejables para iniciarse en este fabuloso ejercicio que no solo derriba la cuarta pared, si no que también construye alguna más que también terminará por los suelos.

Otra de las grandes triunfadoras es 'Los Mariachis', una nueva colaboración entre Lino Escalera y Pablo Remón tras la aclamada 'No sé decir adiós'. Emilio Tomé, Francisco Reyes, Israel Elejalde y Luis Bermejo protagonizan esta cínica comedia negra sobre la corrupción política y las raíces como telón de fondo. Su luminoso surrealismo y humor esperpéntico, tan deudor de Berlanga como de Animalario, se dan la mano con lo tradicional en una adaptación de la obra teatral que se engrandece a través de una continuidad mágica y un sentido del ritmo avasallador. Además confirma a Reyes como uno de los actores más interesantes y a seguir de nuestro presente.

'Vania', la apuesta de Carla Simón y Àlex Rigola, es una amarga reunión de amigos en exteriores, probablemente el episodio menos "teatral" de esta remesa. Ariadna Gil, Gonzalo Cunill, Irene Escolar y Luis Bermejo airean sus miserias en el bosque. Una oda al desencanto existencial y la crisis de los 50 en medio de un relevo generacional que no sabe si devorarte o compadecerte. Como la vida misma.

'Todo el tiempo del mundo', escrita por Pablo Messiez y filmada en blanco y negro y entre insertos, redondea una jugada atractiva y necesaria que HBO Europa no ha dudado en apoyar. Esperemos que no se cosa de un solo día. Necesitamos llenar los teatros de nuestros corazones ahora que los de butacas no se pueden abarrotar.