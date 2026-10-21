'La invitación' demuestra que se puede hacer un remake que mejore a la obra original. La clave está en los cambios que decide tomar

Es a menudo una muestra flagrante de falta de originalidad ver cómo en Estados Unidos observan un fenómeno extranjero y en lo primero que piensan es cómo hacerlo ellos en su propio idioma y sus propios actores. A menudo estos anunciados remakes se quedan en el anuncio, pero rara vez encontramos alguno que convenza porque, más que adaptar, se quedan en aspectos superficiales a las que deciden quitar el filo que volvía interesantes a las obras.

Una de las películas más divertidas del año

Pero no es imposible hacer algo remarcable con una obra extranjera, y Olivia Wilde lo ha demostrado con ‘La invitación.’ (’The Invite.’), que tiene tanta personalidad propia que casi tienes que aclarar que es un remake de ‘Sentimental’ de Cesc Gay (que tiene un montón de adaptaciones en varios países más). La directora y protagonista ha cogido el material y lo ha reinterpretado lo suficiente para hacer algo especial además de una de las comedias más divertidas del año.

‘La invitación.’ ya logra marcar diferencias en una propuesta visual exquisita que dista de la contención más teatral que Gay impone en su película, que adapta su propia obra de teatro. Wilde hace una puesta en escena donde los actores mantienen libertad de movimiento y dinamismo mientras la cámara explora todos los ángulos posibles del apartamento donde tiene lugar toda la cinta.

A partir de aquí hay spoilers, tanto de ‘La invitación.’ como de ‘Sentimental’.

A nivel argumental sigue en su mayor parte las mismas paradas. Hay diferencias ligeras en cómo las plasma, pero los puntos de conflicto principales siguen ahí: el músico frustrado que se entera en el último minuto que va a cenar con vecinos que hacen demasiado ruido teniendo sexo, la división de las parejas entre los que van a ver el piso y los que se quedan fumando, la revelación de la ama de casa a la que le gusta pasar desnuda frente a la ventana donde puede verle su vecino, la sesión final de terapia con la psicóloga. Por haber, hay hasta un plato de jamón que se queda sin terminar.

Los cambios que introducen son a veces mínimos, aunque desarrollan mejor las tensiones existentes en esta velada. El personaje de Wilde tiene más textura gracias a la inclusión de detalles como su pasado artístico abandonado o el fracaso de intentar hacer un soufflé que deshecha al instante por no ser el plato perfecto que probablemente vería en un reel de Instagram. El personaje de Edward Norton tiene también una ocasión de explicar un pasado que hace más claro su carácter tan relajado aunque pretendido hasta el punto de ser exasperante.

Una invitación a algo distinto

Pero hay un punto donde el guion hace un cambio más sustancial que bifurca, distingue y hace más rica a ‘La invitación.’. La revelación de la naturaleza poliamoroso de la pareja de Norton y Penélope Cruz no se convierte en rechazo por el personaje de Seth Rogen, sino en una curiosidad mezclada con extrañeza que revela la falta de seguridad en sí mismo. La disposición de aceptar esta invitación de intercambiar parejas hace más clara la fractura del matrimonio protagonista, sirviendo cómo método para revitalizarse tras varios años de marchitamiento por rutina y crisis de mediana edad.

Esto hace más interesante el último tramo de la película, y asienta mejor el cambio tonal que toma de la comedia más alocada y ágil hacia un drama más existencial. El final también da un cambio importante a consecuencia de esta bifurcación, no terminando en un sexo aparentemente reconciliador como en ‘Sentimental’ sino en algo más íntimo y personal. Rogen retomando el piano que había dejado atrás como símbolo de su frustración vital, y Wilde tocando con él en un último momento de cercanía.

Un final más emocional, pero también más ambiguo, dejando al espectador dilucidar si esto es realmente su oportunidad de empezar de nuevo juntos o simplemente es un reconocimiento mutuo de que sus caminos están mejor separados.

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