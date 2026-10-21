La razón por la que el director de 'Jason Bourne' rechazó dirigir una película de 'James Bond': "Yo la siento"

Paul Greengrass pudo haber dado el salto de 'Jason Bourne' a 'James Bond', dos de las franquicias de espionaje más populares del cine. Sin embargo, el cineasta británico tenía claro que no quería ponerse al frente de las aventuras del agente 007. Su vínculo con la saga protagonizada por Matt Damon pesó más que la oportunidad de trabajar con otro icono del género.

El director ha revelado que recibió la propuesta después de estrenar 'El mito de Bourne' en 2004, la segunda entrega de la franquicia que convirtió al actor estadounidense en uno de los grandes referentes del cine de acción.

El cineasta, según ha explicado en el pódcast 'The Rest Is Classified', no rechazó la posibilidad por falta de admiración hacia el personaje ni hacia quienes han dado forma a su trayectoria cinematográfica. Al contrario, el realizador ha tenido palabras de reconocimiento para los responsables de la etapa más reciente de 007, incluida la interpretación de Daniel Craig.

"Siento una enorme admiración y respeto por lo que hicieron Barbara Broccoli y Michael Wilson con aquello. Y Daniel fue un James Bond fantástico", ha señalado.

Su negativa, no obstante, responde a una cuestión de fidelidad profesional. Para explicarlo, ha recurrido a una comparación futbolística que deja bastante claro su planteamiento: "Es como si juegas en el Manchester United, no puedes fichar por el Manchester City. No te sentirías bien haciéndolo. Sientes lealtad. Yo la siento".

Daniel Crag como James Bond

Greengrass se identifica plenamente con el universo de 'Jason Bourne', una franquicia en la que ha dirigido tres películas: 'El mito de Bourne' (2004), 'El ultimátum de Bourne' (2007) y 'Jason Bourne' (2016). Su relación con la saga parece seguir intacta, aunque el futuro del personaje todavía no esté definido.

"Espero que lo traigan de vuelta. No sé si lo harán. Creo que todavía lo están intentando", ha comentado sobre una posible nueva entrega.

Matt Damon no descarta regresar

Las palabras de Greengrass llegan mientras sigue abierta la posibilidad de recuperar a Bourne en la gran pantalla. El pasado junio, Matt Damon manifestó que estaría dispuesto a volver a interpretar al agente y confirmó que se trabaja en encontrar una historia que permita continuar la saga.

"Siempre estamos intentando hacer otra película porque nos encantó la experiencia, tanto a nosotros como a todos los que trabajaron en ellas", declaró a la revista Parade. También explicó que siguen buscando ideas para una nueva historia e invitó a los posibles interesados a aportar propuestas.

La franquicia arrancó en 2002 con 'El caso Bourne', dirigida por Doug Liman, y continuó con varias secuelas. La cuarta película, 'El legado de Bourne' (2012), presentó un nuevo protagonista interpretado por Jeremy Renner, sin la participación de Damon.

En conjunto, las cinco películas han recaudado más de 1.640 millones de dólares en la taquilla mundial. Una cifra que demuestra el alcance de la saga y ayuda a entender por qué Greengrass sigue considerándose, ante todo, un hombre de Bourne.

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