Jaafar Jackson, sobre el mejor consejo que recibió en el rodaje de 'Michael': "Disfrutar de lo sencillo de la vida y saber que la belleza está siempre presente"

Jaafar Jackson ha pasado de no haber actuado nunca profesionalmente a protagonizar uno de los mayores fenómenos cinematográficos de los últimos años. El sobrino de Michael Jackson se ha puesto en la piel del Rey del Pop en 'Michael', el biopic dirigido por Antoine Fuqua que ha superado los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial y se ha convertido en la película biográfica más taquillera de la historia.

Un éxito que el joven intérprete llevaba tiempo imaginando, hasta el punto de elaborar una lista de objetivos dos años antes de que comenzara el rodaje. Pero detrás de las cifras y de la repercusión de la película hay también una historia familiar que le marcó bastante durante su interpretación.

De los caramelos a los juegos familiares

En una entrevista con Variety, Jaafar ha recordado cómo era Michael Jackson en los momentos cotidianos que compartían, lejos de los escenarios, las coreografías y la fama. En casa organizaban noches de juegos y barbacoas familiares, siempre con música de fondo. Sin embargo, no fue hasta que tenía unos seis años cuando empezó a comprender la dimensión de su apellido.

"No me di cuenta de quién era mi familia hasta que tuve unos seis años, cuando los vi actuar en Nueva York para su 30 aniversario. Al oír los gritos de los fans, me asusté porque no comprendía la intensidad de la reacción del público ante alguien así".

Aquel día vio por primera vez a su padre y a sus tíos sobre el escenario como los Jackson 5 y entendió que eran importantes para muchísima gente. Después, al recordar a Michael Jackson, Jaafar deja a un lado al icono mundial para hablar de su tío en el día a día.

"Le pedía caramelos. Siempre tenía máquinas expendedoras o montones de caramelos en el cine, y yo tenía un problema con los Starbursts a esa edad. Rosas y rojos. De niño comía demasiados. Recuerdo que siempre le pedía caramelos y quería jugar. Siempre tenía los últimos videojuegos y consolas, y jugábamos al escondite. Era el mejor en eso. Era simplemente divertido, con total libertad de movimiento y una pasada todo el tiempo".

Para interpretar a su tío, Jaafar pasó cerca de dos años preparándose, incluso antes de saber con certeza que conseguiría el papel. Recopiló canciones, demos, escritos, diarios, actuaciones y ensayos de Michael, y convirtió su estudio en un trabajo a tiempo completo. También recibió formación con Angela Gibbs, su entrenadora principal, y leyó a maestros de la interpretación como Stanislavski, Meisner y Uta Hagen.

"La voz fue lo primero. El movimiento fue más difícil. Creo que la voz fue lo primero que convenció a Graham, porque le envié una nota de voz inesperada, por mensaje de texto, hablando como Michael. Me llamó y me dijo: Te consigo un entrenador mañana. Ese fue el punto de inflexión".

La experiencia también le permitió enfrentarse a la historia de su propia familia desde otra perspectiva. Colman Domingo interpreta a su abuelo, Joe Jackson, y Jaafar explica que conocerlo en una faceta más tierna le ayudó a comprender la diferencia entre el hombre con el que creció él y el padre que conoció su propio progenitor.

Su padre, Jermaine, quiso verla por primera vez durante el estreno en Berlín, junto al público. Después llamó a Jaafar para contarle lo que había sentido al verlo interpretar a su hermano: "Me llamó esa misma noche o al día siguiente para decirme lo increíble que era ver a su hijo interpretando a su hermano y que en muchos momentos no se notaba la diferencia".

En el tramo final de la entrevista, Jaafar compartió cuál es el mejor consejo que ha recibido en su vida. Lo encontró en una nota que dejó escrita el propio Michael Jackson, y cree que fue como si el destino quisiera que la encontrase:

"No dejarse llevar por el hastío. Disfrutar de las cosas más sencillas de la vida y saber que la belleza está siempre presente. Simplemente estar ahí para contemplarla, sin dejarse llevar por la ilusión de lo que se ve en una pantalla, esa dosis de dopamina. Vive el presente, encuentra belleza en todas partes y mantén la curiosidad, la capacidad de asombro. Allí encontrarás mucha más felicidad y alegría que en otros lugares. No me lo dijeron verbalmente. Fue a través de una nota que encontré, escrita por Michael. Por la forma en que la encontré, sentí que debía escucharla".

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