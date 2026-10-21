Martin Scorsese, sobre por qué eligió a Ray Liotta para ‘Uno de los nuestros’: “Estaba rodeado de guardaespaldas”

El regreso de Martin Scorsese al cine de mafiosos casi dos décadas después de ‘Malas calles’ (’Mean Streets’) era muy especial para él. Basada en la historia real narrada en el libro ‘Wiseguy’, con ‘Uno de los nuestros’ (’Goodfellas’) vio la ocasión de llevar los relatos de crimen a nuevas dimensiones, tanto para contar su parte más seductora como para describir su violencia más descarnada.

Dos de los actores parecían meridianamente claros, Robert De Niro y Joe Pesci, ya que había trabajado a menudo con ellos. Pero quedaba el rol más importante que era el de Henry Hill, el protagonista que describe buena parte de la historia. Scorsese y el productor Irwin Winkler estuvieron explorando diferentes opciones, llegando a recibir la sugerencia de Tom Cruise para además emparejarlo en pantalla con Madonna, que daría vida al personaje de la esposa.

Un buen chaval

Scorsese no lo tenía claro. Mientras esto sucedía, el director se encontraba presentando en todos los sitios posibles su polémica ‘La última tentación de Cristo’ (’The Last Temptation of Christ’), que había generado la furia de colectivos católicos por la aproximación más libre al relato de Jesucristo. Al ir a presentarlo al Festival de Cine de Venecia tuvo que ser escoltado por guardaespaldas por si las moscas (no fue la única vez que se encontró en una situación así por una película suya).

“Estaba cruzando el vestíbulo del hotel del Lido” recuerda el cineasta en la historia oral de la película para GQ. Ahí fue cuando se topó con Ray Liotta, un actor al que había visto previamente en la película ‘Algo salvaje’ (’Something Wild’) de Jonathan Demme y le había gustado. El interprete trató de acercarse a Scorsese a pesar de la seguridad, y casi causa un alboroto hasta que manejó la situación de una manera que impresionó al director:

Tenía un montón de guardaespaldas a mi alrededor. Ray se me acercó en el vestíbulo y los guardaespaldas se dirigieron hacia él; él tuvo una reacción interesante: se mantuvo firme, pero les hizo entender que no representaba ninguna amenaza. Me gustó cómo se comportó en ese momento.

Ya hemos visto ‘Uno de los nuestros’, y podemos imaginar cómo Liotta se comportaría en ese momento, en una mezcla de carisma y buen uso de la labia para salirse con la suya. A Scorsese le fascinó porque vio allí en aquel momento lo que desarrollaría con Henry Hill: “Vaya, entiende ese tipo de situaciones. Es algo que no habría que explicarle”. Tuvo luego que pelear para meter en la película a este actor todavía desconocido, pero fue la mejor decisión.

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