Creo que 'Marshals' está fastidiando una trama esencial de la historia de 'Yellowstone': implica a varias generaciones y no está recibiendo el trato que merece

La relación entre la familia Dutton y la comunidad indígena de Broken Rock fue uno de los conflictos más importantes de 'Yellowstone', pero su manera de continuarlo en 'Marshals' no me convence. La serie protagonizada por Luke Grimes recupera parte de la historia que marcó el universo creado por Taylor Sheridan, pero parece haber perdido por el camino algunos de los matices que hicieron tan interesante el enfrentamiento original.

Lo que antes era una disputa compleja por un territorio cargado de historia, memoria y agravios generacionales se ha convertido en una trama que no siempre consigue dar voz a todas las partes. De hecho, el tercer episodio de la segunda temporada vuelve a situar a Broken Rock en el centro de la acción, pero también evidencia las dificultades del spin-off para desarrollar con la misma profundidad el conflicto indígena.

'Marshals' deja a un lado los matices

Uno de los grandes aciertos de 'Yellowstone' fue presentar a Thomas Rainwater (Gil Birmingham) como algo más que un antagonista de John Dutton (Kevin Costner). El líder de Broken Rock luchaba por recuperar unas tierras que habían pertenecido a sus antepasados, mientras que John defendía el rancho como el legado de su familia. Aunque sus objetivos chocaban frontalmente, la serie explicaba las razones históricas y personales que había detrás de cada postura. De esta manera, el conflicto nunca se reducía a una lucha entre buenos y malos, sino que reflejaba una disputa territorial que se remontaba a varias generaciones y cuyas consecuencias seguían condicionando el presente.

De hecho, el final de 'Yellowstone' parecía abrir la puerta a una nueva etapa para ambas partes. La familia Dutton terminaba vendiendo el rancho a Broken Rock, una decisión que resolvía la cuestión de la propiedad de la tierra, pero que no borraba automáticamente las tensiones acumuladas durante décadas. La historia de la comunidad indígena había sido una pieza fundamental de la serie y de su universo narrativo, por lo que la llegada de Rainwater a 'Marshals' ofrecía la oportunidad de explorar qué sucedía después de aquel acuerdo. Aunque el spin-off se centra principalmente en Kayce Dutton (Luke Grimes) y su nueva vida, parecía lógico que también desarrollara las consecuencias de uno de los conflictos más importantes de la ficción original.

Sin embargo, 'Marshals' no ha conseguido trasladar esa complejidad a su propia narrativa. La estructura más procedimental de la serie, centrada en nuevos casos y amenazas que deben resolverse en cada episodio, deja poco espacio para profundizar en la historia y las perspectivas de los habitantes de Broken Rock. La comunidad indígena apenas tiene tiempo para desarrollarse como un conjunto de personajes con intereses y opiniones diferentes, algo que sí había conseguido 'Yellowstone' al dedicar más atención a las motivaciones de Rainwater y a su lucha por recuperar el territorio. Y aunque el spin-off todavía tiene margen para arreglarlo, su enfoque actual dificulta que esta trama tenga la misma profundidad.

De hecho, el tercer episodio de la segunda temporada es un ejemplo especialmente bueno de este problema. La historia vuelve a poner a Broken Rock en primer plano a través de un conflicto relacionado con ataques mediante drones militares, pero el resultado termina presentando a la comunidad principalmente como una fuente de problemas. El episodio reconoce que existen diferentes perspectivas dentro de ella, aunque no dedica suficiente tiempo a desarrollarlas ni a mostrar el contexto desde el punto de vista indígena. Y esto llama la atención porque 'Yellowstone' había demostrado que estos enfrentamientos podían abordarse sin convertir a una de las partes en un simple obstáculo para los protagonistas.

El problema no es que 'Marshals' tenga que repetir exactamente la fórmula de 'Yellowstone', sino que todavía no ha encontrado una manera propia de abordar una historia con tanta carga histórica. La relación entre Broken Rock y los Dutton, marcada por más de un siglo de disputas y agravios, necesita algo más que apariciones puntuales para mantener su significado. Si la serie quiere aprovechar el legado de su predecesora, tendrá que dedicar más espacio a los personajes indígenas y a sus propios conflictos, en lugar de utilizarlos únicamente como parte de las tramas que rodean a Kayce. De lo contrario, uno de los elementos más complejos e interesantes del universo de Taylor Sheridan corre el riesgo de perder una de las señas de identidad de 'Yellowstone'.

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