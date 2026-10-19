'Marshals' le da un giro muy curioso a una de las grandes tradiciones de 'Yellowstone' y cambia por completo su significado

La segunda temporada de 'Marshals' no ha empezado con buen pie, pero el spin-off de 'Yellowstone' protagonizado por Luke Grimes está recuperando uno de los elementos más emblemáticos de la serie original: el simbolismo de los animales que acompaña a Kayce Dutton en sus momentos más difíciles. Si en la ficción creada por Taylor Sheridan los lobos representaban los conflictos internos del personaje y su complicada relación con las tierras de su familia, ahora es un búfalo el que parece esconder un significado mucho más profundo.

El animal apareció brevemente en el segundo episodio y ha vuelto a aparecer en el tercero, justo cuando Kayce intenta comprender cómo seguir adelante después de perder a su esposa, Monica Dutton (Kelsey Asbille). Su presencia no parece casual y una conversación con Mo (Mo Brings Plenty) ofrece algunas pistas sobre lo que representa esta criatura.

Animales en el salvaje oeste

En 'Yellowstone', los lobos estuvieron estrechamente ligados a los conflictos de Kayce Dutton y a su lucha por encontrar su lugar dentro de la dinastía familiar. En la tercera temporada, él y Monica se encontraron con uno de estos animales mientras acampaban. Más adelante, Kayce volvió a verlo y se acercó para advertirle: "No soy tu amigo. Soy tu enemigo. Me guste o no, lo soy". Un encuentro que reflejaba la tensión entre los Dutton y la naturaleza que los rodea, porque por mucho que intentaran conservar sus tierras, no podían controlar el mundo natural ni creer que son sus únicos dueños.

El simbolismo de los lobos alcanzó otro momento clave al final de la cuarta temporada, cuando Kayce participó en un ritual indígena conocido como Haŋbléčeyapi. Durante la experiencia tuvo una visión de una niña vestida de blanco, una representación humana de su animal espiritual, el lobo. La niña lo condujo hasta el borde de un acantilado, donde vio dos caminos cuyo destino no llegó a conocer. Después, los lobos se convirtieron en una imagen recurrente de los conflictos y las dudas que acompañaban al personaje.

Y ahora, 'Marshals' introduce un nuevo animal en la vida de Kayce. El búfalo apareció por primera vez en el segundo episodio de la temporada, cuando el protagonista contemplaba sus tierras en el Campamento Este y vio al animal pastando a lo lejos. Poco después, se marchó a buscar a su hijo, Tate Dutton (Brecken Merrill), y reflexionó sobre los acontecimientos recientes junto a la tumba de John Dutton (Kevin Costner). Aunque aquella aparición fue breve, parecía esconder un significado que la serie todavía no había terminado de desarrollar.

En el tercer episodio, el búfalo vuelve a cruzarse en el camino de Kayce cuando este encuentra a Tate practicando tiro al blanco. La escena preocupa al protagonista, ya que su hijo nunca había mostrado demasiado interés por las armas. Después de intentar hablar con él sin conseguir que se abra, Kayce mira hacia la distancia y vuelve a ver al animal observándolo. La repetición de esta imagen confirma que el búfalo no está ahí únicamente como parte del paisaje, sino que parece estar relacionado con el la situación del protagonista y cómo se siente tras la muerte de Monica.

La explicación llega cuando Kayce habla con Mo sobre el encuentro y reconoce sus dudas acerca de lo que ha visto La conversación ofrece una interpretación bastante directa de la presencia del animal, donde Kayce se da cuenta de que necesita afrontar sus sentimientos y encontrar una razón para seguir adelante.

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