Esta película de culto de los 90 sigue siendo más actual que nunca y está disponible en streaming. Es un retrato demoledor sobre la violencia y la desigualdad

La rabia contra las instituciones, la desigualdad social y el enfrentamiento entre la policía y los jóvenes de los barrios más desfavorecidos son cuestiones que siguen marcando el debate político actual. Y en 1995, el cineasta Mathieu Kassovitz ya retrató esas tensiones en 'La Haine' ('El odio'), una película francesa que se ha convertido en un clásico imprescindible y cuyo mensaje sigue siendo tremendamente actual.

A través de tres amigos que pasan un día en los suburbios de París después de unos disturbios, el director construye un retrato descarnado de la exclusión, la frustración y la violencia.

La rabia y la desigualdad sigue interpelándonos

La historia comienza después de una noche de disturbios en un barrio periférico de París. Abdel, un joven de 16 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico tras sufrir una agresión policial durante un interrogatorio. A partir de este suceso, la película sigue a tres amigos que intentan encontrar su lugar en un entorno que parece ofrecerles pocas oportunidades: Vinz (Vincent Cassel), Saïd (Saïd Taghmaoui) y Hubert (Hubert Koundé). Sus personalidades y maneras de afrontar la situación son muy diferentes, pero los tres comparten una experiencia marcada por la marginación, la falta de perspectivas y la desconfianza hacia quienes tienen el poder.

Entre todas las cosas que llaman la atención de 'La Haine', una de la mejores es que no necesita grandes giros argumentales para construir una tensión constante. Durante esas 24 horas, sus protagonistas deambulan por el barrio y por París, se enfrentan a las fuerzas del orden y buscan maneras de escapar de una realidad que parece condenarlos a repetir los mismos conflictos. Kassovitz retrata esa cotidianeidad con una puesta en escena en blanco y negro que refuerza la sensación de encierro y desesperanza. La violencia no surge de repente ni se presenta como un fenómeno aislado, sino forma parte de un círculo de provocaciones, resentimiento y represalias que cada vez resulta más difícil romper.

Y ahora, vista desde la actualidad, la película conecta con el presente, donde estos temas siguen ocupando un lugar central en la conversación. La discriminación, la integración de las comunidades migrantes, las diferencias económicas entre barrios y la relación entre ciudadanía y policía continúan generando polémica en numerosos países europeos. Por eso, 'La Haine' invita a mirar más allá de los titulares y de las etiquetas con las que a menudo se simplifican los conflictos sociales. Sus protagonistas no son figuras ejemplares ni víctimas idealizadas, sino jóvenes contradictorios que toman decisiones equivocadas y que, al mismo tiempo, viven atrapados en circunstancias que condicionan sus posibilidades. La película no justifica sus actos, pero nos obliga a pensar qué hay detrás de su rabia.

También es relevante su retrato de la escalada de la violencia. A medida que avanza el día, la tensión entre los personajes y su entorno se vuelve más difícil de contener, mientras la posibilidad de una salida parece alejarse. La película muestra cómo el odio puede alimentarse de la humillación, la impotencia y la sensación de que nadie escucha a quienes se encuentran en los márgenes. En una época en la que los discursos políticos más agresivos encuentran cada vez más espacio y las redes sociales pueden amplificar la confrontación, su mirada adquiere una nueva dimensión.

Pero más allá de su dimensión política y social, 'La Haine' es una película que merece la pena descubrir por la fuerza que tiene su cinematografíaa. Mathieu Kassovitz construye un drama áspero, directo y lleno de personalidad, que se sostiene por las interpretaciones de Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui y Hubert Koundé. Su impacto fue reconocido en el Festival de Cannes de 1995, donde Kassovitz recibió el premio a la mejor dirección y décadas después, sigue siendo una obra fundamental para comprender cómo el cine puede retratar las fracturas de una sociedad sin perder de vista a las personas que las sufren.

Así que, si todavía no la has visto, o hace tiempo que no vuelves a ella, la tienes disponible en Filmin.

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