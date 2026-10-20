Jennifer Aniston se sincera: "Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho que congelara mis óvulos. Así que el tren ya pasó"

Durante años, la vida sentimental de Jennifer Aniston fue objeto de todo tipo de teorías, muchas de ellas relacionadas con una pregunta que parecía perseguirla allá donde iba: ¿por qué no tenía hijos? Detrás de aquella curiosidad mediática había una realidad mucho más íntima que la actriz tardó tiempo en compartir: había intentado quedarse embarazada y se había sometido a diferentes tratamientos de fertilidad sin conseguirlo.

La intérprete de Rachel Green en 'Friends' decidió hablar abiertamente de esa experiencia en una entrevista con la revista Allure publicada en 2022. Lejos de alimentar los rumores que habían marcado buena parte de su vida pública, Aniston puso palabras a una etapa especialmente complicada y explicó hasta qué punto llegó a buscar alternativas para convertirse en madre.

"Fueron años y años de especulaciones. Fue muy duro. Estaba haciendo fecundación in vitro, tomando tés chinos, lo que se te ocurra. Lo probé todo", recordó. Sus declaraciones permitieron conocer una faceta de su historia personal que hasta entonces había permanecido en gran medida fuera del foco.

El consejo que no recibió

Entre las reflexiones más contundentes de la actriz destaca una relacionada con la posibilidad de congelar sus óvulos. Aniston reconoció que, durante aquellos años, no se planteó esa alternativa y que le habría gustado que alguien le hubiera explicado su importancia a tiempo.

"Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos, hazte un favor'. Simplemente, no se te ocurre. Así que aquí estoy hoy: el tren ya pasó", admitió.

Jennifer Aniston en 'Friends: The Reunion'

La confesión deja entrever la dificultad de enfrentarse a decisiones que, en su momento, ni siquiera se consideran y que adquieren otra dimensión con el paso del tiempo. En su caso, los tratamientos no dieron el resultado que deseaba, pero la actriz ha explicado que ha conseguido aceptar lo sucedido sin quedarse atrapada en lo que podría haber sido.

Su experiencia también ayuda a entender el desgaste que supusieron las informaciones sobre su vida privada. Tras su separación de Brad Pitt en 2005, después de cinco años de matrimonio, circularon rumores que vinculaban la ruptura con la supuesta decisión de Aniston de no tener hijos. Una versión que reducía una situación personal compleja a una explicación simplista y que alimentó durante años las especulaciones sobre su maternidad.

Aprendió a convivir con su pasado

La actriz también habló de cómo las dificultades personales cambiaron su manera de relacionarse con las críticas. Según explicó, durante mucho tiempo fue una persona insegura y temerosa, pero las experiencias vividas le permitieron ganar confianza y restar importancia a las opiniones de los demás.

Otro de los aprendizajes que destacó tiene que ver con el resentimiento. Aniston considera que aferrarse a la rabia puede convertirse en una carga y recordó la influencia que tuvo en esa reflexión la relación con su madre: "Es tóxico cargar con esa rabia y ese enfado. Lo aprendí al ver que mi madre nunca lo soltaba".

Actualmente, la intérprete continúa al frente de 'The Morning Show', donde encarna a Alex Levy, y mantiene una trayectoria consolidada en Hollywood. Sin embargo, sus palabras sobre la fertilidad ponen el foco en una cuestión que va más allá de su fama: la presión social que soportan muchas mujeres por convertirse en madres y la tendencia a juzgar decisiones personales sin conocer las circunstancias que hay detrás.

Con su testimonio, Aniston comparte una experiencia dolorosa sin ocultar sus sentimientos, pero también sin convertirla en una historia de arrepentimiento permanente. Su mensaje apunta a la importancia de contar con información, poder decidir con conocimiento y dejar de tratar la maternidad como una obligación o una medida del éxito personal.

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