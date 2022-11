"Ya no hay estrellas de cine": Jennifer Aniston echa de menos el pasado y la época en la que no había redes sociales

Ya han pasado unas cuantas décadas desde que una pizpireta Jennifer Aniston bailara en una fuente con sus amigos al ritmo de The Rembrandts. Por el camino ha habido separaciones dolorosas, películas, series y la percepción actual de que a los 53 años tiene una mezcla de nostalgia, mala leche y ningún pelo en la lengua. El fabuloso perfil que le ha realizado la revista Allure nos deja unas cuantas perlas perfectas para conocer a una de las últimas estrellas de Hollywood.

Instagram fuera, mala vibra fuera

Jennifer Aniston no soporta las redes sociales, lo que parece raro, porque está en Instagram, igual que el resto de sus compañeros. Se abrió uno en 2019 con una foto suya en la que aparecía junto a sus compañeros de 'Friends' para promocionar una línea de productos que nunca llegó a producirse, y ahora está atrapada con un mundo de redes sociales que se ve obligada a usar sin disfrutarlo en absoluto. "Es una tortura", comenta. Y eso que no está en Twitter.

Durante la entrevista, Danielle Pergament, la periodista, le confiesa lo que dijo una amiga sobre ella: "Es como una estrella de cine mudo entre una generación de mierdecillas de TikTok". Aniston se emociona y hasta tiene los pelos de punta al oírlo.

Estoy un poco sofocada. Siento que está muriendo. Ya no hay estrellas de cine. Ya no hay glamour. Incluso las fiestas de los Óscar solían ser divertidas...

Después, pasa a comentar que hubo un momento en su carrera en el que quiso quedarse embarazada y no lo consiguió (contra la creencia popular), y el consiguiente machaque mediático: "La narrativa decía que yo era egoísta, que solo me preocupaba por mi carrera. Y que dios perdone a una mujer que es exitosa y no tiene un hijo. Y la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo. Todo mentiras. No tengo nada que ocultar llegados a este punto".

Durante la entrevista, uno parece estar leyendo a una mujer absolutamente renovada, segura de sí misma, sin querer aparentar lo que no es, incluyendo una rabia quizá un poco desmedida hacia la sociedad moderna. "No sé por qué 'Friends' aún resuena: no hay iPhones. Solo son personas hablando entre ellas. Nadie habla con nadie ya". Pero está claro que esta Jennifer Aniston, que acaba de terminar de rodar la nueva temporada de 'The morning show', está muy segura de quién es.

-Si estuvieras escribiendo la historia de tu vida, ¿cómo llamarías a este capítulo?

-El renacer del Fénix.