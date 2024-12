Aquella vez que Jennifer Aniston fue acosada por la prensa y tuvo que justificar el no tener hijos con Brad Pitt. "Un hombre nunca sería acusado de escoger su carrera"

Si das un paseo por el centro de Madrid, es posible que te sorprenda encontrar en el centro varios pósters incitándote a tener hijos, con mensajes como "Lo maravilloso de traer un chulapo al mundo". Es solo un detalle más sobre la presión social, llegados a cierta edad (¡y aún más si estás emparejado!) para tener churumbeles. Tu opinión importa bien poco, y no son pocos los que han decidido tenerlos porque es "lo que toca". Los que hemos decidido no hacerlo, sin embargo, al menos tenemos un icono en Hollywood cuya historia no todos conocen: Jennifer Aniston.

No one told you life was gonna be this way

La historia de Jennifer Aniston y la maternidad (o más bien, la no-maternidad) empezó a los 31 años, cuando se casó con Brad Pitt en pleno apogeo de 'Friends'. No fueron pocos los que dieron por hecho que la pareja más guapa de Hollywood iba a tener hijos casi de inmediato, y la actriz se sorprendió cuando la prensa amarilla se inventó que se negaba a quedarse embarazada, creando así la narrativa de la "esposa malvada", algo que solo se acrecentó cuando en 2005 rompieron el matrimonio después de que Pitt le fuera infiel con Angelina Jolie... con la que tuvo seis hijos, acrecentando así los rumores.

Aniston rompió el silencio ese mismo año, y habló en Vanity Fair sobre esa supuesta ambición que la hacía negarse a tener descendencia. Y no lo hizo precisamente calmada: "Un hombre que se está divorciando nunca sería acusado de escoger su carrera por encima de tener hijos. Eso me cabreó de verdad. Nunca en mi vida he dicho que no quiera tener hijos. ¡Quise, quiero y querré! Las mujeres que me inspiran son las que tienen carrera e hijos; ¿por qué me querría limitar a mí misma? Siempre he querido tener hijos, y no daría de lado esa experiencia por una carrera. Lo quiero todo".

Sin embargo, los tabloides siguieron hablando y hablando del tema, e incluso una amiga anónima fue a la prensa a decir que en realidad lo de no tener un hijo formaba parte de los problemas, pero no por parte de Aniston... sino de Pitt: "¿Hay una parte de Brad que es diabólica? ¿Pensó que necesitaba salir del matrimonio pero quería hacerlo oliendo a rosas, así que dejó que Jen fuera calificada como la ultra-feminista y él como el pobre marido que como no tiene un bebé tiene que seguir adelante?".

A-Jenna a todo

Por suerte para ella, la actriz se mantuvo desemparejada (y por tanto, no juzgada) durante una década, hasta que en 2015 se casó con el actor Justin Theroux. ¡Aniston ya tenía 46 años! ¿Y los hijos? ¿Por qué no tenía hijos? Aunque el mundo estaba más concienciado acerca de lo que podía decir o no sobre el cuerpo de una mujer, parecía que el de Aniston era dominio público, hasta que ella contestó con una carta abierta en el Huff Post.

Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Harta del escrutinio casi deportivo y el body shaming que ocurre diariamente disfrazado como "periodismo", la "Primera Enmienda" y las "noticias de famosos". (...) Estamos completas con y sin un compañero, con y sin un hijo. Podemos decidir por nosotras mismas qué es bello cuando tiene que ver con nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomémosla para nosotras y para todas las jóvenes que nos toman como ejemplos. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera del ruido de la prensa amarilla. No necesitamos estar casadas o ser madres para competir. Podemos determinar nuestro "felices para siempre" por nosotras mismas.

Finalmente, en 2018, su matrimonio se rompió, pero eso no significa que la gente se haya dejado de preguntar qué tal está sin hijos a los 55 años. Y, francamente, lo lleva mejor que nunca, ha hecho las paces consigo misma y no se arrepiente de nada, como le dijo al Hollywood Reporter: "Me lo solía tomar todo de manera muy personal, los rumores sobre el embarazo y todo el supuesto 'Oh, eligió la carrera por encima de los niños'. Decía, 'No tienes ni idea de lo que me está pasando personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿Puedo tener hijos?'. No saben nada, fue doloroso y simplemente asqueroso". El tiempo, por lo menos, cambia las cosas... O al menos las matiza.

