"Hicimos todo lo que pudimos". Jennifer Aniston desvela que el reparto de 'Friends' llevaba mucho tiempo llorando por la situación de Matthew Perry antes de su muerte

Casi dos años después de la trágica pérdida de Matthew Perry a finales de octubre de 2023, todavía seguimos recordando al celebérrimo protagonista de 'Friends'. Y ha sido una de sus compañeras de reparto, Jennifer Aniston, la que le ha recordado recientemente en un extenso perfil en Vanity Fair, abriéndose en torno al dolor que durante años ha sentido por la situación del actor.

"Hicimos todo lo que pudimos", confiesa la actriz. Aniston, que próximamente estrena la temporada 4 del culebrón periodístico 'The Morning Show', recuerda que durante muchos años estuvieron muy pendientes de esa caída en desgracia de su compañero y amigo. Algo que Perry describió en sus memorias 'Amigos, amantes y aquello tan terrible'.

Amigos y cosas terribles

Fue una situación de sufrimiento tal y durante tantos años que, para Aniston, la trágica muerte de Perry ha resultado ser casi un alivio:

"Hicimos todo lo que pudimos. Casi parecía que estuvimos llorando a Matthew por mucho tiempo porque su batalla con esa enfermedad fue realmente difícil para él. Tanto como lo fue para nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que así es mejor. Me alegra que haya salido de ese dolor."

Si bien Aniston asegura que llevaban en duelo por Perry desde tiempo antes de su muerte, el fallecimiento le pilló por sorpresa. Apenas un par de meses después de la muerte, la actriz reveló que había estado hablando con él ese mismo día y que le notó feliz.

Matthew Perry vivió una vida de adicción a drogas y alcohol de la que intentó salir varias veces. Sin embargo, el 28 de octubre de 2023 fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa. La autopsia dictaminó que la muerte se produjo por efectos agudos de la ketamina, encontrando también en el organismo buprenorfina, medicamento usado para tratar la adicción a los opioides. El pasado julio, su médico se declaró culpable de distribución de la ketamina.

En Espinof | La mejor serie de comedia de la historia regresa con su versión definitiva 30 años después. Una divertidísima sitcom con los amigos más míticos de la televisión

En Espinof | Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)