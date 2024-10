La mejor serie de comedia de la historia regresa con su versión definitiva 30 años después. Una divertidísima sitcom con los amigos más míticos de la televisión

No solamente de steelbooks vive el coleccionista en formato físico, como también es cierto que las películas no son lo único que aparece en sus colecciones. Hoy toca recordarlo con el lanzamiento de la que para muchos es la mejor comedia televisiva de todos los tiempos, la cual además celebra actualmente el 30 aniversario de su estreno. Me refiero, obviamente, a 'Friends'.

El motivo de volver hoy a 'Friends' es que Warner ha lanzado un llamativo pack en UHD que recopila todas las temporadas de la mítica serie a un precio de 199,95 euros -aunque en Amazon podéis conseguirlo ahora mismo por 189 euros-. Seguramente un precio demasiado alto actualmente, pero seguro que no tarda en ser incluida en alguna oferta que la haga más accesible para todo el mundo.

Además de la mejora en el apartado visual, aunque quizá no sea tan grande como en el salto de otros títulos del blu-ray al 4K -ahí he de confesar que no tengo el mejor equipo para valorarlo con una mayor rotundidad-, el pack también incluye una presentación diferente y varios extras nuevos para tentar a los fans. Pasemos ya a hablar de todo ello.

El pack

Quizá lo he hecho erróneamente, pero creo que todo el público potencial que quiera hacerse con 'Friends' en 4K ya tendrá la edición anterior editada en blu-ray, por lo que he preferido centrar esta parte del artículo en la comparación entre ambos. Pasemos primero con el aspecto exterior.

En ambos casos se opta por un estuche rígido de cartón para contener los discos, pero el estuche en blu-ray estaba bastante más elaborado, contando además con un diseño más vistoso, tanto por el uso de los colores como por el hecho de que en la parte trasera no se incluye una sobredosis de información en texto, algo que estaba reservado para una lamina superior. A continuación os dejo una imagen en la que puede verse con esa lamina.

Imagino que no seré el único que se ha planteado la posibilidad de incluir los discos en 4K en la caja del blu-ray, por aquello de lucir mejor, y ya os digo que es totalmente viable:

Eso sí, ahí surge una pega, y es que el folleto con la información de los títulos de los episodios es bastante más vistoso y voluminoso en la edición en blu-ray. Os dejo una imagen comparativa para que os hagáis una idea:

A la izquierda el folleto de la edición en blu-ray, a la derecha el de la nueva edición en UHD

Solamente haciendo presión, lo cual dificulta mucha sacar tanto el folleto como las cajas con los discos, entraría el del blu-ray tras hacer el cambio de cajas y discos. Tampoco es que sea una perdida tan grave, pero todos los detalles cuentan.

Más arriba podéis ver cómo son los diseños de las cajas en 4K, donde se agradece que se haya optado por una mayor cantidad de estuches, lo cual lo hace bastante más manejable que se equivalente en blu-ray. Por si tenéis curiosidad, así se ven juntando ambas versiones:

Por último, también hay cambios en la serigrafía de los discos. Personalmente me gustan más los de la versión en 4K con detalles más característicos de la propia serie.

El último cambio destacable es que en esta ocasión se dedican dos discos a los extras, pero no es porque haya más calidad de imagen -la edición en 4K incluye esos discos en blu-ray- o se incluya una gran cantidad de contenidos adicionales nuevos, tal y como veremos a continuación.

Los extras

En esta edición en 4k vais a encontrar todos los extras incluidos en la edición en blu-ray, que ya de por sí superaban las 20 horas de duración. Sí que se siguen echando en falta esos montajes extendidos de los episodios que sí se incluyeron en la edición en dvd en Estados Unidos, por lo que la gran novedad está en dos contenidos totalmente nuevos:

'Friends: A través de la mirilla' (15:18) es un documental que repasa diferentes objetos y piezas de vestuario utilizados en la serie, desde la carta de 18 páginas (¡por las dos caras!) que Rachel escribió a Ross hasta el traje hecho especialmente para la ocasión en la que Joey aparecía vistiendo ropa de Chandler en plan comando. Conducido por Matt Truex, es una pieza curiosa que desvela algún que otro detalle que los auténticos fans de la serie agradecerán saber.

(15:18) es un documental que repasa diferentes objetos y piezas de vestuario utilizados en la serie, desde la carta de 18 páginas (¡por las dos caras!) que Rachel escribió a Ross hasta el traje hecho especialmente para la ocasión en la que Joey aparecía vistiendo ropa de Chandler en plan comando. Conducido por Matt Truex, es una pieza curiosa que desvela algún que otro detalle que los auténticos fans de la serie agradecerán saber. '¿Cómo de bien conoces a tus Friends?' (6:37) es un trivial siguiendo el esquema del mítico episodio de 'El de los embriones' que alterna alguna pregunta sencilla con otras un tanto complicadas. Curioso, pero para ver solamente una vez.

En resumidas cuentas

Ojalá hubiesen incluido esos montajes extendidos que en España nunca hemos podido disfrutar, pero esta edición en 4k es bastante recomendable para los fans de esta mítica comedia que todavía sigan disfrutando de las virtudes del formato físico. Y no os engañéis, verla en Max igual es más cómodo, pero la calidad es sensiblemente inferior pese a que el salto al 4K sea algo menos deslumbrante de lo deseable. Además, aquí tendréis una gran cantidad de extras, aunque también justo es reconocer que por esa vía había mucha margen de mejora. Por ejemplo, qué menos que haber incluido también 'Friends: The Reunion'...

