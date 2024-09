"Era una locura". Un actor de 'Friends' habla sobre la falta de diversidad en la serie y cómo sorprende verla hoy en día

Hace veinte años, la televisión no se tomaba tan en serio a sí misma. Un actor podía salir tres veces diferentes a lo largo de las temporadas interpretando a distintos personajes, y nadie se daba cuenta: fue el caso de Adam Goldberg, que después de interpretar al compañero psicópata de Chandler en 'Friends' allá por 1996 volvió a la franquicia en 2005 como el mejor amigo del instituto de Joey en, bueno, 'Joey'. Y a nadie le importó demasiado. Ni siquiera a él mismo.

I won't be there for you

Y eso que, según ha contado en una entrevista con The Independent, en un principio no tenía ningún interés por participar en la sitcom, pero le convencieron a la fuerza: "Recuerdo muy específicamente recibir la llamada de mi agente diciéndome que me estaban ofreciendo este papel, y que empezaba quizá dos días después. Y yo le contesté 'Para nada. No voy a hacer esa serie'. Y mi agente respondió 'Sí, vas a hacerla'". Goldberg ha hablado también del elefante en la habitación: la falta de representación de la serie.

En términos de diversidad, mirando atrás, parece una locura. He escuchado a gente negra hablando sobre esto y es como, nunca esperabas verte a ti mismo, así que cuando no lo hacías no era una sorpresa, y acababas identificándote con personajes, independientemente de su raza. Simplemente era la norma, no había diversidad. (...) Toda la cultura era así, y la televisión era solo una amplificación de esa cultura.

Eso sí, lo cortés no quita lo valiente. Pese a sus palabras, Goldberg tiene muy buenos recuerdos de ese rodaje en el que no quería estar, especialmente en sus escenas con, claro está, Matthew Perry: "Cuando estás trabajando con alguien como Matt, que tiene tan buenas ideas cómicas, mejoras en tu propio juego. Recuerdo bromear mucho, haciendo un montón de réplicas chistosas".

Estoy muy contento de formar parte del legado de la serie. La adoro. Pienso sobre todos estos tíos, y lo increíble que es alguien como Jennifer Aniston, que se las ha apañado para tener esta carrera expansiva. Y es algo que subrayar, porque creo que tiene que ser muy, muy, muy duro haber formado parte de algo que era tan absurdamente popular y no ser identificada solo por eso.

