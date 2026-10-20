Crunchyroll no se conforma solo con el anime. Ahora también adaptarán sus grandes éxitos a acción real con una estrategia tremendamente ambiciosa

Aunque todas las plataformas de streaming han querido ir construyéndose su rincón para el anime, sin duda el servicio preferente para los fans sigue siendo Crunchyroll. Al fin y al cabo, la plataforma especializada en anime es la que más nuevas series estrena cada temporada, licenciando prácticamente todas las novedades que llegan desde Japón.

Eso sí, ahora en Crunchyroll han decidido expandir sus horizontes y no se van a quedar únicamente con el anime.

Abriendo otros caminos

Ya desde hace un tiempo, Crunchyroll también ha ido metiendo la mano en la producción de ciertos animes, como 'Solo Leveling', 'Blade Runner: Black Lotus' o 'Tower of God'. Ahora la plataforma sigue creciendo, y también se encargará de desarrollar adaptaciones en acción real de animes.

Así lo ha anunciado Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, durante la inauguración de Crunchyroll Anime Future Forum. Aunque la estrategia es ambiciosa y no solo se trata de crear series y películas live action basadas en IPs de anime exitosas, también de fortalecer su propia producción de anime.

A través de Crunchyroll Storyworks, la plataforma adaptará a anime historias y cuentos internacionales. Así se buscará expandir el alcance global de Crunchyroll con producciones de todo el mundo mientras se mantienen las raíces japonesas del anime y su estilo característico.

Al frente del proyecto tenemos a Tohru Iokibe, un veterano de Sony con más de 25 años en la compañía. Por el momento no se han desvelado más datos sobre Crunchyroll Storyworks ni qué proyectos pueden andar en marcha, aunque nos quieren dejar claro que no se trata de un estudio de anime en sí, sino de una entidad que ayudará a producir nuevos proyectos en colaboración con creadores japoneses. Y, obviamente, estas nuevas series y películas se podrán ver directamente en Crunchyroll.

Una unidad de desarrollo muy ambiciosa para conectar a los estudios de anime japoneses con potenciales creadores (y fans) de todo el mundo. El experimento ya está saliendo muy bien con los webtoons, que a pesar de tener su origen en Corea del Sur terminan teniendo adaptaciones realizadas en Japón... Aunque ahora el objetivo es expandirnos por el resto del mundo para encontrar historias con el mismo gancho.

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