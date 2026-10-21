54 millones de visualizaciones en 10 días. El nuevo thriller del ganador de dos Óscar es un éxito rotundo en Netflix

Dos semanas seguidas como la película número 1 de Netflix y todo apunta a que lo será al menos otra más. El nuevo éxito de la plataforma es un thriller que suma ya 54,6 millones de visualizaciones en apenas 10 días. Ese honor pertenece a 'Animales', el nuevo largometraje coescrito, dirigido y protagonizado por Ben Affleck.

En 'Animales' seguimos a Mark Kimball, quien está a punto de cumplir su objetivo de ser elegido como el nuevo alcalde de Los Ángeles. Todo parece ir sobre ruedas, pero una noche se entera de que su hijo ha sido secuestrado y le piden un rescate de 7 millones de dólares. A priori, todo sería tan fácil como pagarlo, pero ha invertido todos sus ahorros en su campaña y es una cantidad que sencillamente ya no tiene.

Sin competencia

Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz ('Emilia Pérez') y Luis Gerardo Méndez ('Narcos: México') acompañan al frente del reparto a Affleck, quien también ejerce como productor de 'Animales' junto a su buen amigo Matt Damon.

Ya en su momento os comentamos que 'Animales' estaba arrasando, pero también que había gustado muy poco a la crítica y que el público tampoco se había mostrado muy entusiasmado con ella. Sin embargo, su popularidad no ha decaído, algo quizá motivado en parte por la falta de otros grandes estrenos cinematográficos de Netflix durante las semanas posteriores a su lanzamiento.

Por mi parte, creo que 'Animales' es la peor película dirigida por el ganador de 2 Óscar -como guionista por 'El indomable Will Hunting' y como productor por 'Argo'-. Y no me olvido de que 'Vivir de noche' ya era decepcionante, pero es que la que ahora nos ocupa es aún menos estimulante.

Dicho todo esto, 'Animales' se mantiene ahora mismo como la película número 1 de Netflix en 38 países, más que cualquier otra. Y este viernes tampoco hay ningún estreno realmente potente de otra película original suya, por lo que es probable que siga aún varios días más en lo más alto.

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