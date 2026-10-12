La película número 1 de Netflix en 79 países. El nuevo exitazo de la plataforma es un thriller repleto de tensión

Hace unas horas os hablábamos de la nueva miniserie que está arrasando en Netflix y ahora toca hacer lo mismo con la película de suspense que ha conseguido ser ya número 1 de la plataforma en 79 países. Un exitazo indiscutible que tiene su principal responsable en Ben Affleck.

Gustará más o menos como actor, pero Affleck es un nombre muy reconocible que ya triunfó hace apenas unos meses en la plataforma con 'El botín'. Allí ejercía como productor y daba vida a uno de los papeles principales, pero en 'Animales' va un paso más allá, pues aquí es el protagonista indiscutible, coescribe el guion y además se encarga de la dirección.

La peor película dirigida por Ben Affleck

Esa última faceta era lo que inspiraba más confianza en 'Animales', pues Affleck había firmado anteriormente títulos tan estimables 'Adiós, pequeña, adiós', 'The Town', 'Argo' o 'Air'. Sin embargo, aquí ha ofrecido su peor trabajo como director al ofrecer un thriller bastante decepcionante.

'Animales' cuenta la historia de Mark Kimball, quien está en la recta final de su campaña para intentar convertirse en alcalde de Los Ángeles. Eso le lleva a invertir todos sus ahorros para así conseguir ese último empujón para llegar a imponerse, pero todo se complica cuando su hijo es secuestrado y le piden una abultada suma de dinero que ya no tiene.

Coprotagonizada por Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun, lo cierto es que el papel de Kimball estaba previsto originalmente para Matt Damon, quien ejercer como productor, pero el proyecto se rechazó y tuvo que bajarse del barco para cumplir su compromiso con 'La odisea'.

Pese a su indiscutible éxito de público -aunque será el próximo martes cuando tengamos datos más concretos sobre número de visualizaciones-, 'Animales' no ha podido conquistar a la crítica especializada, pues se conforma con un escaso 35% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Por su parte, el público tampoco está muy impresionado, pues puede que ese 5,7 de nota media en IMDb sea un aprobado, pero es una nota demasiado baja que invita a pensar que los espectadores perderán rápidamente el interés en ella. Y en Letterboxd ya ni aprueba al conformarse con un 2,36 sobre 5...

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